Kelemen Hunor, liderul UDMR, a repetat că-l susține pe premierul Viktor Orban în alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria, deoarece e singurul care se preocupă de minoritățile maghiare care trăiesc dincolo de granițele țării.

Amintim că pe 12 aprilie au loc alegeri parlamentare în Ungaria și, pentru prima dată de când a preluat puterea, în 2010, premierul Viktor Orban are un adversar serios în persoana lui Peter Magyar. De altfel, partidul acestuia din urmă, Tisza, conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Kelemen Hunor explică de ce-l susține pe Viktor Orban

„E o chestiune despre care am mai discutat. Eu am mai spus o dată, de două ori, de trei ori, nu știu de câte ori public, că îl susțin pe Orban.

Când ne uităm la ce se întâmplă în Ungaria și care sunt ofertele, din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, așa consider eu, după tot ce am văzut în acești ani, pe de-o parte, poziția lui Orban față de minoritățile maghiare care trăiesc dincolo de granițele Ungariei, o politică națională coerentă și responsabilă, pe de altă parte, din partea Opoziției sau din partea lui (Peter) Magyar, fiindcă Opoziția nu este doar el, acolo mai sunt vreo două partide de Opoziție mai mici, este adevărat, încă nu a oferit, nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun.

Deci, da, eu am mai spus opțiunea mea personală este pentru a-l susține pe Orban, dacă contează undeva, fiindcă nu noi decidem alegerile din Ungaria, ci cetățenii din Ungaria”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit

Vot covârșitor în Transilvania pentru Orban, spune Kelemen

Acesta a mai afirmat că, din sondajele pe care le-au făcut, aproape 91 – 92% dintre maghiarii din Transilvania care vor vota vor alege partidul lui Viktor Orban. Kelemen Hunor a mai susținut că sociale izbucnite recent în Harghita „nu au nicio legătură” și nu influențează acest vot.