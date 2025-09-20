B1 Inregistrari!
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați

Adrian Teampău
20 sept. 2025, 22:56
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a explicat de ce este nevoie ca guvernul să mențină plafonarea prețurilor la alimentele de primă necesitate. Măsura provoacă dispute în coaliția de guvernare.

Kelemen Hunor, despre plafonarea prețurilor

Plafonarea prețurilor la produsele alimentare de primă necesitate este susținută de PSD și UDMR, dar respinsă de premierul Ilie Bolojan. Acesta susține că măsura trebuie eliminată, chiar dacă, potrivit analiștilor, va contribui la creșterea inflației. În luna octombrie, se estimează că acest indicator va depăși 11%, dar acest lucru nu pare să-l impresioneze pe Bolojan.

„Nu a fost o discuţie în coaliţie (despre menţinerea plafonării adaosului comercial – n. red.) (…) A fost o discuţie în Guvern, dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, când noi am crescut TVA, au crescut preţurile la energie, inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat de ce este nevoie ca plafonarea prețurilor să fie menținută. În opinia sa, această măsură dă oamenilor senzația că sunt protejați. Are o valoare simbolică, în condițiile în care prețul energiei electrice a explodat, iar guvernul Ilie Bolojan a mărit TVA, a tăiat pensii și salarii și pregătește concedieri colective, dar și majorări de taxe și impozite locale, la un nivel greu de suportat.

„Săptămâna viitoare vom lua în discuţie, eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi”, a arătat Kelemen Hunor.

Cum funcționează coaliția de guvernare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că actuala coaliţie de guvernare funcţionează chiar dacă mai sunt neînțelegeri între membrii partidelor care o formează. Liderul maghiar a spus că orice coaliție presupune existența unor viziuni diferite cu privire la guvernare, de unde divergențele și disputele.

„Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu experienţa coaliţiei Convenţiei Democratice că, după ce se formează o coaliţie, a doua zi începem să punem problema dacă funcţionează coaliţia. Orice coaliţie înseamnă şi discuţii, înseamnă neînţelegeri, înseamnă viziuni diferite, mai ales dacă sunt 4 formaţiuni politice, plus grupul minorităţilor etnice din Cameră”, a mai spus Kelemen Hunor.

Pe de altă parte, el a precizat că ar trebui ca divergențele din interiorul coaliției de guvernare să nu apară în spațiul public. Oamenii sunt interesați de decizii și de felul în care sunt puse în aplicare.

Sigur, e bine dacă aceste discuţii sunt purtate în interior şi nu neapărat public, fiindcă oamenii sunt interesaţi în primul rând de decizii şi de aplicarea deciziilor, nu neapărat de drumul până când noi ajungem la o decizie. Da, funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine, funcţionează coaliţia, trebuie să funcţioneze”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor crede că există alternativă

Președintele UDMR a mai spus că el nu este de acord cu aprecierile conform cărora nu ar mai exista o alternativă la actuala guvernare, în afara coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Din perspectiva sa există o alternativă, iar discuția este dacă aceasta e ma  bună sau mai proastă.

„Nu că nu ar exista alternativă, nu sunt de acord că nu există alternativă. Tot timpul există alternativă. Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat. Important este să înţelegem că trecem printr-o perioadă foarte-foarte dificilă din toate punctele de vedere. Deficitul bugetar, contextul regional, contextul internaţional, reaşezarea plăcilor tectonice, vorbesc de politica globală”, a precizat liderul UDMR.

În acest context, liderul UDMR a declarat că este enervat de faptul că în anumite momente cheie statul român eșuează. De asemenea, un alt lucru care îl irită este faptul că statul nu lucrează în interesul cetățenilor.

„Pe mine mă enervează când văd statul român eşuat, în anumite momente şi în anumite situaţii, şi mă enervează când văd că statul nu lucrează pentru cetăţeni. Asta este treaba statului, instituţiile statului trebuie să fie în slujba cetăţenilor”, a mai spus Kelemen Hunor, conform Antena 3.

