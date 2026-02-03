Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că poziția externă a României s-a degradat constant, iar țara nu mai contează în deciziile majore din Uniunea Europeană.

Cum am ajuns să nu mai contăm în UE

Kelemen Hunor pune tunurile pe cei care ne reprezintă în politica externă, în frunte cu . Și le cere să scoată România din umbră.

„Deci eu am văzut și văd în fiecare zi cum România este irelevantă pe scena internațională. Sigur, nu e ceva foarte nou, e o moștenire veche. Președintele actual trebuie să înceapă ceva cu acest lucru și dacă nu reușești să te așezi la masă, dacă nu ai inițiative, dacă nu ai un punct de vedere, sigur că rămâi irelevant.

Este cea mai mare pierdere dacă în această perioadă devine irelevantă și nu este băgată în seamă.

Deci, de aceea noi trebuie să avem curajul, curajul și viziunea. Dacă nu ai curaj să spui ce crezi despre anumite propuneri și acolo era cu chestia accea cu Europa cu două viteze.

În această perioadă să vii cu o astfel de propunere pentru țările mici și mijlocii e dezastruos pentru Uniunea Europeană pe termen scurt. Deja este o propunere care nu înseamnă o evoluție spre bine.”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Am reușit să fim singuri pe lume

„Noi trebuie să căutăm parteneri în Uniunea Europeană, cu vecinii, cu regiunea noastră, cu Balcanii. Trebuie să rezolvăm ceea ce nu a făcut Iohannis, fiindcă el parcă Balcanii de Vest nu exista pentru România.

Și am spus dintre toți vecinii, nu avem cu niciunul o relație bună. Lăsând la o parte Republica Moldova, e o altă discuție, mai complexă, mai profundă, dacă vreți, cu sârbii, nu cu bulgarii, nu cu ungurii, nu cu ucrainienii.

Păi atunci ce vrei să faci? Și de aceea eu am spus că nu avem timp de pierdut. Asta înseamnă implicarea, implicare, viziune, curaj și nu trebuie să mergi în diplomație permanent cu pușca și să tragi în aer ca să fie zgomot.

Dar dacă nu spui și nu discuți subiectele, nu spui punctul tău de vedere. Sigur că irelevanța ta crește din acest punct de vedere. Zic eu că suntem într-un moment extrem de important, dincolo de toate problemele noastre interne.”, afirmă liderul UDMR, într-un interviu pentru Antena 3 CCN.

Lăsăm pe alții să ia decizii pentru noi

Kelemen Hunor spune că am tot stat și ne-am luat după alții și am rămas în urmă. Hunor spune că România de 15 ani urmează Germania în deciziile din Uniunea Europeană și pe majoritatea dosarelor „ne-am blocat”.

„De 15 ani noi mergem după Germania, ce vor nemți și aproape în toate dosarele ne-am blocat cu migrația ilegală, ne-am blocat cu energia verde și trecerea foarte accentuată, accelerată la energie regenerabilă. Ne-am blocat.

Uitați-vă ce se întâmplă acuma în Germania și în Uniunea Europeană, cu industria și cu economia. Ne-am blocat. Cum poți să explici că ai renunțat la o tehnologie în care ai avut un avans de nerecuperat motoarele pe ardere internă în favoarea unei tehnologii unde ai un dezavantaj de cel puțin 15 ani.

Chinezii scot modele noi în fiecare an, un an și jumătate nici nu se mai poate ține inventarul cu modelele lor și au invadat toată piața. Europa, Germania, Franța, Italia, inclusiv România are nevoie de 3-4 ani ca să scoată un nou model. Despre ce vorbim? Deci, din acest punct de vedere, noi suntem în acest moment încă în joc, vorbesc de Uniunea Europeană, dar pierdem, pierdem, pierdem dacă nu facem ceva.”, spune Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Rămânem la periferie

„Sunt convins că la sfârșitul zilei Statele Unite și Uniunea Europeană or să meargă împreună, fiindcă totuși, din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric, din punct de vedere al tradițiilor, al originilor, suntem împreună și vom fi împreună. Sunt niște dispute, fiindcă rivalul pentru Statele Unite în acest moment este China și va rămâne China. Pe termen mediu, sigur va rămâne China și e un rival puternic.

Obama a fost cel care a întors Statele Unite spre Pacific și indiferent dacă pleacă sau nu pleacă în 2028 republicanii și vin democrații sau rămân republicanii, rivalul tot China va fi. Asta trebuie să înțelegem și nu trebuie să fim supărați pe americani, dar trebuie să discutăm permanent și să găsim punctele comune. România la această periferie rămâne vulnerabilă și tot la periferie geografică va fi, dar nu e tot una, dacă ești pe partea Occidentală sau pe partea Orientală a periferiei.”, a mai afirmat liderul .