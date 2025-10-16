Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat ironic după declarațiile șefului ANAF, Adrian Nica, despre gap-ul de TVA și gemul de casă. Hunor a povestit cum, împreună cu soția sa, a preparat șase borcane de , ironizând ideea că astfel de produse ar fi „lovituri ascunse la buget”.

Ce a spus șeful ANAF despre gap-ul de TVA și gemul de casă

Gap-ul de TVA reprezintă diferența dintre cât ar trebui să încaseze statul și cât reușește efectiv să colecteze. Potrivit specialiștilor, din 100 de lei realizați, ANAF colectează 65 de lei, iar o treime rămâne necolectată.

Nica a menționat că în formula de calcul intră și autoconsumul:

„Am văzut că țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferențe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special.

Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană. Să dau un exemplu clar: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica. Din păcate, astăzi, da, este calculat la GAP-ul de TVA, a spus șeful ANAF, potrivit Antena 3 CNN.

Cum a reacționat Kelemen Hunor

Șeful UDMR a răspuns ironic la declarațiile făcute de șeful Fiscului, „autodenunțându-se”:

„Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăția noastră.

Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente. Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confiște „probele”? Șase borcane de gem – șase lovituri ascunse la buget. Serios acum: președintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: ‘Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităților.’