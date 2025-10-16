Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat ironic după declarațiile șefului ANAF, Adrian Nica, despre gap-ul de TVA și gemul de casă. Hunor a povestit cum, împreună cu soția sa, a preparat șase borcane de gem, ironizând ideea că astfel de produse ar fi „lovituri ascunse la buget”.
Gap-ul de TVA reprezintă diferența dintre cât ar trebui să încaseze statul și cât reușește efectiv să colecteze. Potrivit specialiștilor, din 100 de lei realizați, ANAF colectează 65 de lei, iar o treime rămâne necolectată.
Nica a menționat că în formula de calcul intră și autoconsumul:
„Am văzut că țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferențe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special.
Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană. Să dau un exemplu clar: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica. Din păcate, astăzi, da, este calculat la GAP-ul de TVA, a spus șeful ANAF, potrivit Antena 3 CNN.
Șeful UDMR a răspuns ironic la declarațiile făcute de șeful Fiscului, „autodenunțându-se”:
„Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăția noastră.