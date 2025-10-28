Kelemen Hunor a revenit cu explicații după ce a primit critici din breasla magistraților pentru declarații recente. Eu nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, nu prea am înțeles de ce au tras în pianist, a afirmat liderul UDMR.

Ce explicații a dat Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a afirmat că liderii coaliției s-au consultat, înainte de a adopta reforma privind pensiile magistraților, cu Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Noi, la ședința de coaliție, nu suntem toți membri în Executiv. Am fost informați că au fost consultări cu magistrații, la Înalta Curte și la CSM. Asta a fost discuția în Coaliție și la asta m-am referit eu. E și normal să existe consultări. Cei care au pregătit proiectul atunci, guvernul, au avut această obligație și responsabilitate.

Deci asta e ideea și îmi pare rău că CSM sau Înalta Curte au înțeles greșit și m-au ciuruit, ca să spun așa. Eu nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, și ei știu acest lucru, pentru că tot timpul am fost de partea magistraților. Deci nu prea am înțeles de ce au tras în pianist, dar nu e nicio problemă, lucrurile trebuie clarificate”, a declarat Kelemen Hunor, pentru .

Ce critici a primit Kelemen Hunor din rândul magistraților

Liderul UDMR afirmase anterior că proiectul de lege privind ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă.

Declarația n-a fost bine primită de șefa ICCJ, Lia Savonea, care a susținut că Înalta Curte nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge categoric afirmaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. Declaraţiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curţi, nu corespund realităţii şi riscă să afecteze încrederea publică în independenţa justiţiei”, a explicat Lia Savonea, potrivit unui comunicat al ICCJ.

Mai apoi s-a inflamat și CSM, care a acuzat un „incident inacceptabil şi fără precedent”.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică”, a transmis CSM.

Într-o reacție pentru Digi24.ro, Kelemen Hunor a explicat faptul că s-a referit la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu la Curtea Constituțională în declarațiile sale.