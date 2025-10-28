B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Kelemen Hunor, reacție la criticile ICCJ și CSM: M-au ciuruit. Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist

Kelemen Hunor, reacție la criticile ICCJ și CSM: M-au ciuruit. Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist

Traian Avarvarei
28 oct. 2025, 21:54
Kelemen Hunor, reacție la criticile ICCJ și CSM: M-au ciuruit. Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce explicații a dat Kelemen Hunor
  2. Ce critici a primit Kelemen Hunor din rândul magistraților

Kelemen Hunor a revenit cu explicații după ce a primit critici din breasla magistraților pentru declarații recente. Eu nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, nu prea am înțeles de ce au tras în pianist, a afirmat liderul UDMR.

Ce explicații a dat Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a afirmat că liderii coaliției s-au consultat, înainte de a adopta reforma privind pensiile magistraților, cu Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Noi, la ședința de coaliție, nu suntem toți membri în Executiv. Am fost informați că au fost consultări cu magistrații, la Înalta Curte și la CSM. Asta a fost discuția în Coaliție și la asta m-am referit eu. E și normal să existe consultări. Cei care au pregătit proiectul atunci, guvernul, au avut această obligație și responsabilitate.

Deci asta e ideea și îmi pare rău că CSM sau Înalta Curte au înțeles greșit și m-au ciuruit, ca să spun așa. Eu nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, și ei știu acest lucru, pentru că tot timpul am fost de partea magistraților. Deci nu prea am înțeles de ce au tras în pianist, dar nu e nicio problemă, lucrurile trebuie clarificate”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Digi24.ro.

Ce critici a primit Kelemen Hunor din rândul magistraților

Liderul UDMR afirmase anterior că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă.

Declarația n-a fost bine primită de șefa ICCJ, Lia Savonea, care a susținut că Înalta Curte nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge categoric afirmaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. Declaraţiile recente, inclusiv cele făcute de domnul Hunor Kelemen, care lasă impresia că asupra acestui proiect ar fi existat o acceptare din partea Înaltei Curţi, nu corespund realităţii şi riscă să afecteze încrederea publică în independenţa justiţiei”, a explicat Lia Savonea, potrivit unui comunicat al ICCJ.

Mai apoi s-a inflamat și CSM, care a acuzat un „incident inacceptabil şi fără precedent”.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică”, a transmis CSM.

Într-o reacție pentru Digi24.ro, Kelemen Hunor a explicat faptul că s-a referit la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu la Curtea Constituțională în declarațiile sale.

Tags:
Citește și...
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
Politică
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
Politică
Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
Politică
Zilele șefilor de parchete la conducerea instituțiilor sunt limitate, . Președintele nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General
Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
Politică
Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
Politică
Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
Politică
Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
Proiect legislativ depus la Senat. Garanția pentru mașini ar putea acoperi și defecțiunile ce afectează siguranța rutieră
Politică
Proiect legislativ depus la Senat. Garanția pentru mașini ar putea acoperi și defecțiunile ce afectează siguranța rutieră
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Politică
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
Politică
Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
Ultima oră
22:04 - Salariul unui muncitor în Spania. Ce trebuie să știe românii care-și caută de lucru în străinătate
22:00 - Pensiile din noiembrie vor fi plătite cu întârziere. Cum se modifică calendarul pentru românii din țară și străinătate
21:35 - Alimentul pe care Fuego a renunțat să îl mai consume: „Cel mai nociv pentru ființa umană” / Ce mâncăruri l-au ajutat să slăbească
21:14 - Alertă de călătorie într-o țară africană. Statele Unite și-a îndemnat cetățenii să părăsească țara
21:08 - Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei
21:01 - Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
20:57 - Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
20:52 - Papa Leon al XIV-lea cere o educație digitală deschisă. Ce le reconadă școlilor catolice despre tehnodobie
20:47 - Nicușor Dan, noi dezvăluiri despre anularea alegerilor prezidențiale. Ce eroare a făcut SRI în opinia președintelui
20:18 - Rata de aprobare a lui Trump se prăbușește în rândul americanilor. Nemulțumirea față de politica sa, răspândită și în statele care l-au votat