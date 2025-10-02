Kelemen Hunor spune că Guvernul n-a făcut până acum, poate „foarte puţin la educaţie”, și că „în România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, aşa de jos e”. Liderul UDMR a mai susținut că AUR-iștii ar putea ajunge la 50% în sondaje, în 2028: „Ei sunt singuri în Opoziţie şi cresc făcând nimic”. Kelemen a mai afirmat că e absolut necesar ca Guvernul să facă pe bune reforme, căci „există oameni nemulţumiţi şi sunt oameni care (…) nu cred că statul doreşte să lucreze pentru cetăţeni”.

Ce spune Kelemen despre ascensiunea AUR

Întrebat, la , dacă vede AUR la 50%, în 2028, Kelemen Hunor a răspuns: „Dacă azi am organiza anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate. Ce se va întâmpla în 2028, nu pot să spun, sper că nu. Dar acum ei sunt singuri în Opoziţie şi făcând nimic, că nu fac până la urmă nimic. Simion în ultima perioadă în Parlament e mult mai liniştit. Poate merge în teritoriu sau poate face o strategie şi are nevoie de timp, dar ei cresc”.

Și tocmai pentru că AUR tot crește în sondaje, Kelemen consideră că pentru funcția de primar general al Capitalei ar trebui făcute mai repede, anul acesta: „Eu am spus că alegerile ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să duci alegerile în primăvară, că șansele vor scădea în 2026. (De ce?) Atunci va fi o perioadă grea. Facturile cresc, prețul la energie a crescut, iar un primar interimar fără șanse să candideze și să câștige sigur că nu are posibilitatea să facă ce e de făcut la primărie în acest timp, că majoritatea e cum e în Consiliul General… Deci toate premisele pentru a ajunge la un rezultat nedorit în București – adică să câștige AUR sau un candidat din zona lor – cresc”.

Kelemen Hunor a mai afirmat că deocamdată Guvernul nu a stabilit data alegerilor deoarece partidele din coaliție nu au reușit să se pună de acord și atunci au amânat discuțiile: „Când PSD și PNL ajung la un consens, se va face. Dacă nu se va face în noiembrie, se va face în martie” 2026.

De ce Kelemen Hunor spune că Guvernul n-a făcut reforme

Întrebat de jurnalistul Sebastian Zachmann dacă îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan, că redresarea fiscal-bugetară se putea face și altfel, Kelemen Hunor a răspuns: „Da, se putea și altfel. Am fost puțini în iulie la acea discuție, era și cineva de la USR, au fost și câțiva economiști, care am spus că reducerea taxelor e o soluție mult mai bună, dar nu am avut un răspuns la întrebarea de unde vom lua bani. Împrumuturile erau foarte scumpe pentru România și de nevoie am acceptat toți această creștere de TVA, de accize și alte impozite, dar nu am vrut să facem așa ceva. Era și cealaltă soluție, dar trebuie să găsești bani să finanțezi această gaură uriașă”.

Kelemen Hunor spune că Guvernul n-a făcut reforme până acum, poate doar puțin în educație, și că mulți români simt că nu se face nimic pentru ei: „Noi, până acum, n-am făcut nicio reformă. Reformele încă n-au fost făcute. Ceva, foarte puţin la educaţie. (…) Să tai cheltuielile sau ”.

„Dacă noi răcim economia, creştem inflaţia, reducem consumul… Acum suntem în recesiune tehnică. 0,2-0,3% creştere economică nu e creştere, e recesiune tehnică. E foarte posibil să avem o problemă reală, anul viitor. Așa că eu am susţinut că investiţiile trebuie păstrate cu orice preţ, fiindcă dacă şi firmele se închid, disponibilizările înseamnă o povară în plus pe bugetul asigurărilor sociale și atunci vom avea o problemă”, a mai explicat liderul UDMR, pentru Europa FM.

„Toate societăţile care au cunoscut succesul se caracterizează printr-un nivel de încredere foarte, foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, aşa de jos e”, a mai punctat Kelemen.

Pe de altă parte, acesta a precizat că Guvernul e „foarte stabil” deoarece „PSD cu PNL se înţeleg foarte bine”.

Ce a spus Kelemen despre Bolojan: Glumind nu prea l-am văzut

Totodată, întrebat dacă l-a văzut vreodată pe Ilie Bolojan glumind, Kelemen Hunor a răspuns: „Glumind, nu prea, dar l-am văzut… Râde şi el când… Glumeşte aşa, mai rar”.

De asemenea, Kelemen a admis că Bolojan e un om încăpățânat: „E un om încăpăţânat, da. Recunoaşte şi el. Dar nu trebuie să spun eu, se vede”.