Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, consideră că vârsta de pensionare a magistrților ar trebui să crească la 65 de ani. În opinia sa, este nevoie de o reformă în toate componentele sistemului public, între care și justiția.

Președintele susține că, dacă ar fi în puterea sa, ar da o lege prin care vârsta de a magistraților ar fi majorată la 65 de ani. Potrivit spuselor sale, nu poate exista un stat în stat și nici cetățeni mai speciali decât alții.

„Deci, eu mâine aş da o lege, dacă ar fi doar în puterea mea, ok, nu putem umbla la pensiile lor, fiindcă au rezolvat în aşa fel încât politicul a rămas total descoperit (…), dar vârsta de pensionare, da. Eu, începând de mâine, aş creşte vârsta pe pensionare la 65 de ani pentru fiecare , fiindcă nu se poate explica în faţa oamenilor de ce un magistrat pleacă la 50 de ani şi are şi o pensie de 20 – 30 de mii de lei, exact când este cel mai experimentat, când are şi experienţa de viaţă, şi experienţă profesională, este şi în putere, pleacă.

Ai investit în el enorm de mult ca stat, după care te lasă la 50 de ani, pleacă, mersi, cu pensia specială, după care bineînţeles intră în avocatură, intră în zona notarială”, a explicat Kelemen Hunor, la Euronews.

Un semnal pentru societate

Politicianul UDMR a adăugat că o astfel de decizie ar da un mesaj către societate, că politicienii sunt dispuși să facă ceva cu privire la egalizarea vârstei de pensionare.

„Nu există un stat în stat, nu există oameni mai speciali. Asta ar fi mesajul către societate şi asta ar trebui să înţeleagă şi magistraţii. În alte state magistratul nu pleacă la 48-50 de ani la pensie. Sunt judecători la 60-70 de ani şi fac meseria cu drag”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor este de părere că viitorul președinte trebuie să fie un om predictibil, care respectă comunitățile tradiționale, etnice și religioase. Iar cel pe care îl consideră potrivit este Crin Antonescu.

„Pentru comunitatea noastră este important să fie un om predictibil, un om care respectă comunităţile tradiţionale, etnice, religioase. Antonescu înţelege comunităţile etnice şi e un om care nu are nicio problemă când vorbim de păstrarea identităţii fiecărei comunităţi. Şi asta este iarăşi un lucru important pentru România”, a mai spus Kelemen Hunor.