Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de Curtea Constituțională (CCR), legitimitatea Guvernului va dispărea. Amintim că reforma de Guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament și deja la CCR de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Judecătorii Curții Constituționale pe 24 septembrie.

Ce spune Kelemen Hunor despre reforma pensiilor magistraților

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. Când schimbi sistemul în sensul că și pentru magistrați 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poți să treci la pensie, sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem, deci dacă nu trece de testul constituțional, . Pur și simplu dispare”, a declarat Kelemen Hunor, la

Acesta a amintit că toate încercările de reformă în domeniu de până acum au picat la CCR.

„Acum, Guvernul, coaliția, a ținut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului de pensionare în cazul magistraților. A ținut cont și de pensiile ocupaționale. A ținut cont și de perioada de tranziție de zece ani, pentru gustul meu e prea mult, dar am făcut un compromis, am zis că dacă asta este soluția vom accepta doar ca să putem trece de acest hop pentru că în societate, dacă ne uităm un pic, atunci vedem că percepția despre magistratură cauzează nervozități relativ mari, am zis să mergem cu zece de an tranziție, să mergem înainte”, a explicat apoi liderul UDMR.

Ce prevede reforma pensiilor magistraților

Reforma în cauză limitează cuantumul pensiei magistraților la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate. Până acum, existau magistrați care ieșeau la pensii chiar mai mari decât salariile, lucru care, evident, încuraja ieșirea din sistem.

„Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie”, a declarat premierul Ilie Bolojan (PNL).

De asemenea, legea mai prevede o perioadă tranzitorie de 10 ani la sfârșitul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă va crește de la 25 la 35 de ani. La acest moment, sunt magistrați care ies la pensie chiar și la 48 de ani.