Kelemen Hunor: Unul dintre eşecurile coaliţiei a fost că nu ne-am folosit de oportunitatea oferită de majoritatea constituţională. E rar ca un Guvern să aibă majoritate cât să modifice Constituţia

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că unul dintre eşecurile actualei coaliții de guvernare este că nu s-a folosit de oportunitatea oferită de majoritatea constituţională.

„Consider că unul dintre eşecurile Coaliţiei de guvernare a fost faptul că nu ne-am folosit de oportunitatea oferită de majoritatea constituţională. Este rar ca un guvern să aibă majoritate de două treimi cu care ar putea să modifice Constituţia sau să iniţieze acest lucru. Am ratat această şansă, dar trebuie să recunosc că nici războiul care izbucnit în vecinătatea noastră nu prea ne-a venit în ajutor”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, în a doua zi a lucrărilor celui de-al XVI-lea Congres al Uniunii, potrivit

Kelemen Hunor, despre Legea Statutului Minorităţilor

Pe lângă faptul că nu au modificat Constituția, o altă „restanță” e neadoptarea Legii Statutului Minorităţilor.

Liderul UDMR a adăugat că a învăţat din politică faptul „că degeaba ai dreptate dacă nu ai putere, adică dacă nu ai majoritatea de partea ta”.

„Acesta este şi cazul Constituţiei, dar şi Legii Statutului Minorităţilor. Legea Statutului Minorităţilor face parte din Acordul de Coaliţie şi, prin urmare, face parte şi din programul de guvernare. Acest lucru ne arată nu numai că ne-am dorit-o, dar am reuşit să ne convingem şi partenerii politici să o accepte. Războiul nu ne-a ajutat însă nici aici. Conflictele armate nu sunt de obicei benefice pentru problemele minorităţilor nici în această regiune, nici în altă parte, deoarece pot reînvia vechile temeri şi prejudecăţi în câteva secunde şi pot crea o nouă atmosferă antimaghiară în doar câteva momente.

Nu am renunţat şi nici nu avem intenţia să renunţăm la acest obiectiv, dar nici nu ne-am dorit un eşec sigur, pentru că eşecuri am avut destule. Aş dori să vă reamintesc că am avut o încercare solidă în 2017, când a existat o criză în Guvernul de atunci şi ni s-a cerut ajutorul în rezolvarea acesteia. Noi în schimb am cerut adoptarea Legii Statutului Minorităţilor şi care a fost rezultatul? Un eşec! De aceea spun, aşa cum cere şi Constituţia, noi avem nevoie de garanţii juridice instituţionale care să fie fructificate în legi adoptate de către Parlament. Avem nevoie de succes, nu de un alt eşec. Nu vom acţiona nesăbuit, trebuie să aşteptăm momentul în care această lege, care este extrem de importantă pentru noi, poate fi transformată într-un succes”, a mai declarat Kelemen Hunor.