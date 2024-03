Klaus Iohannis a avut o întâlnire bilaterală cu Mark Rutte, contracandidatul său la șefia NATO

Președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul olandez Mark Rutte, joi, la Bruxelles, în marja participării la reuniunea Consiliului European, relatează vineri .

Cei doi lideri sunt contracandidați în cursa pentru funcția de secretar general al NATO.

În conferința de presă de joi, Klaus Iohannis a fost întrebat despre candidatura sa și despre contracandidatul său, Mark Rutte.

„Cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu aliați și mulți au menționat că li s-a părut că am venit exact cu temele sunt foarte importante, dar, sigur, în discuții bilaterale au întrebări legate și de alte teme. Până acum, am avut discuții, ca să spun așa (…), foarte bune (…). Fiind o competiție atipică, nu cred că este rolul meu să spun despre celălalt competitor cum va face și ce va face, dar cred că ne deosebește geografia, istoria și, cu siguranță, sunt unele teme unde abordările noastre ambele sunt foarte constructive, dar ușor diferite în ce privește viitorul NATO”, a declarat Președintele României.