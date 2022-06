Klaus Iohannis a enunțat condițiile ca România să scape de MCV până la finele anului. Președintele a susținut că am pierdut un an din cauza vechii coaliții, din care făcea parte USR (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că e posibil ca MCV-ul să fie ridicat în cazul României până la finele anului dacă Legile Justiției și Codurile Penale vor fi corectate în timp util. Iohannis a mai precizat că țara noastră a pierdut un an din acest proces din cauza vechii coaliții, din care făcea parte USR.

Amintim că Vera Jourova, vicepreședinte al Comsiie Europene, a fost două zile în Potrivit surselor G4Media, cei doi ar fi convenit ca în octombrie să fie ultimul raport MCV dacă noile Legi ale Justiției trec în septembrie.

Iohannis, despre șansele ca MCV să fie ridicat anul acesta

„Și eu cu dna vicepreședinte. Discut aceste chestiuni despre ridicarea MCV de când am deveni președinte cu toți președinții Comisiei, cu toți vicepreședinții responsabili de domeniu. La noi progresele au fost variabile. Am avut perioade când am progresat binr și toți am crezut că mai e puțin și se ridică MCV, apoi am avut o perioadă de tristă amintire în care ni s-a părut că nu se mai ridică niciodată MCV, că Parlamentul de atunci a aprobat un set de legi care nr duceau în trecut, nu în viitor.

Apoi lucrurile iar au început să meargă pe o direcție mai bună după ultimele alegeri parlamentare. Dar noi am pierdut un an, primul an de după după alegerile parlamentare, în prima coaliție a fost vreme pierdută, că lucrurile nu s-ar realizat în practică. Acum s-au reluat toate și există premisele rezolvării acestei chestiuni.

Dar nu e ca și rezvoltată. E posibilitatea să o rezolvăm dacă Legile Justiției vor fi corectate așa cum cel puțin eu am promis încă de când au fost stricate, din 2018, dacă Codurile vor fi puse la punct, dacă întreaga procedură pe care ne-am asumat s-o facem va fi parcursă. E un calendar foarte strâns care ar fi în discuție. Dacă facem tot ce poate fi făcut. Și ce vrem noi să facem.

Deci e o diferență sensibilă. Nu facem lcâucrurile astea că vine cineva și ne forțează, ci noi vrem să le facem, că vrem o Justiție funcțională. Dacă așa se întâmplă, e posibil ca până la finele anului să se ridice mecanismul MCV și să se treacă la Mecanismul de verificare a nivelului statului de drept. care e instituit pentru toate statele UE”, a declarat Iohannis la Madrid, acolo unde se desfășoară summitul NATO.