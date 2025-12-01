Klaus Iohannis, absent de la orice paradă de 1 Decembrie. Nici măcar un mesaj nu a transmis

Fostul președinte Klaus Iohannis a dispărut de tot din viața publică. Astăzi, de Ziua Națională, Iohannis nu a transmis nici măcar un mesaj pentru românii pe care i-a reprezentat 10 ani de zile.

Iohannis, absent de la parada de 1 Decembrie

Fostul președinte Klaus Iohannis a lipsir de la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Fostul șef al statului nu a binevoit nici măcare să transmită un mesaj pentru români.

E adevărat că nici Emil Constantinescu nu a venit la ceremoniiile de Ziua Națională din Capitală. Singurul fost președinte prezent a fost Traian Băsescu.

Parada militară, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a început la ora 11:00, în momentul în care șeful statului Nicușor Dan a ajuns la Arcul de Triumf, marcând deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României.

Pe lângă președintele României, la parada organizată cu ocazia Zilei Naționale a României a participat premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, președintele Senatului Mircea Abrudean, dar și ministrul de Interne Cătălin Predoiu. De asemenea, a fost prezent și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Probleme mari pentru Klaus Iohannis

După plecarea de la Palatul Cotroceni, viața lui Klaus Iohannis a luat o turnură neplăcută, dator cu un milion de euro la stat pentru chiriile încasate ilegal pe casa obținută tot ilegal și care i-a fost confiscată de ANAF, fostul președinte este în pericol să i se pună sechestru inclusiv pe casa în care stă.

Deocamdată, instanța a respins cererea de a institui sechestrul.

Imobilul achiziționat ilegal de Klaus Iohannis a fost închiriat timp de 17 ani către Raiffeisen Bank, perioadă în care familia Iohannis ar fi încasat între 260.000 și 320.000 de euro. Cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată de stat a ajuns aproape de 1 milion de euro.