Klaus Iohannis: Acest atac terorist de amploare asupra Israelului are un potențial foarte toxic / Sunt între 800 și 900 de români acolo. Va fi posibilă aducerea lor în țară în curând, se lucrează la asta (VIDEO)

Acest asupra Israelului are un potențial foarte toxic, a afirmat președintele Klaus Iohannis, sâmbătă, într-o conferință de presă la Lisabona.

Klaus Iohannis: Sunt între 800 și 900 de români în momentul acesta în Israel

Președintele României spune că atacul terorist al Hamas are „potențialul de a destabiliza foarte mult situația din Orientul Mijlociu”.

„Acest atac terorist de amploare asupra Israelului are un potențial foarte toxic. De mult timp, comunitatea internațională încearcă să înlesnească soluții în zonă și, din păcate, astăzi, avem evident un eveniment care ne duce cu mult timp înapoi. Acest atac are potențialul de a destabiliza foarte mult situația din Orientul Mijlociu. Sperăm însă că lucrurile vor fi aduse sub control rapid și se va întoarce toată lumea la masa de negocieri diplomatice (…). Noi, România, condamnăm ferm acest atac terorist asupra Israelului. Suntem solidari cu Israelul și, am subliniat, noi considerăm că Israelul are dreptul clar la autoapărare și în această situație”, a declarat Klaus Iohannis.

El a vorbit și despre situația românilor din Israel.

„Împreună cu mine în delegație (în Portugalia, n.r.) este doamna ministru Luminița Odobescu (al Afacerilor Externe, n.r.) și evident că din primul moment am discutat și suntem în contact cu toate părțile, cu ambasada noastră și cu alții. Sunt destul de mulți români în momentul acesta în Israel. Datele pe care le avem până acum spun că sunt între 800 și 900 de români, mulți sunt turiști, alții sunt în pelerinaje. Deocamdată nu avem informații că ar fi în dificultate, dar, cum se spune, situația este în evoluție și în orice moment poate să apară ceva nou”, a adăugat Președintele.

„Noi căutăm deja soluții pentru a-i aduce în țară pe cei care vor să revină rapid. Acest lucru va fi posibil, cred, în curând, chit că acum Aeroportul din Tel Aviv este închis, dar se lucrează la asta. Oamenii din ambasadă, din consulate sunt la dispoziția românilor pentru orice informație, consiliere sau asistență consulară”, a mai spus Klaus Iohannis.