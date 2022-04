Klaus Iohannis, discuție cu omologul bulgar, Rumen Radev: România și Bulgaria vor continua să își coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar consistent Ucrainei și refugiaților ucraineni

Președintele Klaus Iohanis a declarat, miercuri, că a avut „o conversație foarte bună” cu omologul său bulgar, Rumen Radev, și că România și Bulgaria vor continua să își coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar consistent Ucrainei și refugiaților ucraineni.

„Am avut o conversație foarte bună cu președintele Bulgariei, Rumen Radev, despre situația de securitate extrem de îngrijorătoare din Ucraina și Marea Neagră. România și Bulgaria vor continua să își coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar consistent Ucrainei și refugiaților ucraineni”, a scris Președintele României, miercuri, pe Twitter.

I had a very good 📞 conversation with Rumen Radev on the extremely worrying security situation in & . Romania 🇷🇴 and Bulgaria 🇧🇬 will continue to coordinate their efforts to provide consistent humanitarian support to Ukraine and the 🇺🇦 refugees.

