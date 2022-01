Klaus Iohannis, mesaj pentru noua președintă a Parlamentului European, Roberta Metsola: „Aștept cu nerăbdare strânsa noastră cooperare în a consolida în continuare o UE puternică, coezivă și unită”

Președintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe noua președintă a Parlamentului European, Roberta Metsola, și a declarat că așteaptă cu nerăbdare să coopereze îndeaproape pentru a consolida în continuare o Uniune Europeană „puternică, coezivă și unită”.

„Felicitări, Roberta Metsola, pentru alegerea ta ca președintă a Parlamentului European. Aștept cu nerăbdare strânsa noastră cooperare în a consolida în continuare o UE puternică, coezivă și unită”, a scris Președintele României, marți, pe Twitter.

Roberta Metsola a fost propunerea PPE pentru președinția Parlamentului European, iar în cursă ea i-a avut drept contracandidați pe spaniola Sira Rego din partea stângii radicale, polonezul Kosma Zlotowski din partea ECR și suedeza Alice Bah Kuhnke din partea Verzilor.

Congratulations @RobertaMetsola for your election as @EP_President. I look forward to our close cooperation on further consolidating a strong, cohesive and united #EU 🇪🇺.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 18, 2022