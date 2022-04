Klaus Iohannis: Pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, România a acționat rapid și eficient. Am trimis ajutoare umanitare și am primit refugiații (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă și prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, , miercuri, Baza Mihail Kogălniceanu. În cadrul unui discurs, Iohannis a vorbit despre ajutorul umanitar acordat de România Ucrainei și refugiaților ucraineni.

Iohannis, despre sprijinul acordat de România Ucrainei

„Pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO și UE au luat măsuri concrete și consistente. România a acționat și ea rapid și eficient atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile.

Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina”, a declarat Iohnnis.

Iohannis, despre reacția NATO la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei

„Dincolo de aspectele umanitare, e evident că mediul de securitate interațională a suferit modificări internaționale. În consecință a trebuit să luăm măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, medite să nu ducă la escaladare. NATO a sporit măsurile de pregătire a forțelor militare aliate și de consolidare a posturii aliate pe Frontul Estic”, a mai precizat șeful statului.

Totodată, Klaus Iohannis a ținut să mulțumească aliaților din NATO: „Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România, alături de noi. Bine ați venit în țara noastră! Prin , contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO.