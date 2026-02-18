B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Lecții de economie fantastică de la șeful PSD. Cum calculează Sorin Grindeanu ca să demonstreze că pachetul social al PSD este o „nimica-toată” (VIDEO)

Adrian A
18 feb. 2026, 17:34
Sorin Grindeanu a încercat să-i dea o lecție de economie lui Ilie Bolojan și să explice că are de unde lua bani pentru pachetul social pregătit de PSD. Cum ne scoate ochii șeful PSD.

Calculele fantastice ale șefului PSD

Într-o declarație făcută azi,șeful PSD, Sorin Grindeanu, discutând despre negocierile din coaliția de guvernare privind bugetul de stat pentru anul 2026, a estimat că se discută de un buget „de vreo 2.000 de miliarde de lei, plus sau minus câteva zeci de miliarde”. Ce înseamnă pentru acest buget cele 3,5 miliarde de lei pe care PSD vrea să le bage într-un pachet social ne întreabă Grindeanu.

Nu e nimic rău ca acest pachet social să existe, însă nu e cazul să ne lăsăm mințiți de șeful PSD, doar pentru a da el bine la televizor.

Pentru că, atunci când discutăm despre pachetul social de 3,5 miliarde de lei, nu e corect să raportăm suma la bugetul total de stat (venituri + cheltuieli). ci ori la volumul cheltuielilor efective, ori la veniturile disponibile. Dacă le raportăm la cheltuieli, atunci banii dați de stat se înmulțesc, deci cresc cheltuielile statului, iar dacă le raportăm  la venituri vedem că banii nu sunt dați din 2.000 de miliarde, ci din cam 1.000 de miliarde, ca să fim optimiști.

Prea optimiști, dacă avem în vedere că anul trecut veniturile statului au ajuns abia la aproape 670 de miliarde de lei. Și tot anul trecut cheltuielile au fost de peste 800 de miliarde de lei. Deci, am avut un buget total (venituri + cheltuieli) de aproximativ 1.400 de miliarde de lei.

Să rămânem optimiști, așa cum dorește șeful PSD

Procentul real din veniturile disponibile, de 1.000 de miliarde ar fi de 0,35%. Puțin, foarte puțin. Aici are dreptate Grindeanu, și chiar nu era nevoie să umfle cifrele cu niște calcule fantastice.

Dar, pentru comparație:

Dacă  raportăm pachetul social al PSD la cheltuieli totale, impactul este de doar 0,175%.

Dacă îl comparăm doar cu cheltuielile sociale, procentul crește la 0,7%, ceea ce arată că pachetul nu e chiar insignifiant în contextul social.

Iar, raportat la investiții publice, pachetul de 3,5 miliarde ar fi echivalent cu aproape 2,3% din bugetul de investiții, adică vizibil pentru această categorie.

Pro și contra pachetul social al PSD

  • 3,5 miliarde lei nu e foarte mare față de bugetul total, dar poate fi semnificativ pentru categoriile vizate, cum ar fi pensionarii, mamele sau veteranii.

  • Poate reduce inegalitățile sau să ofere un ajutor imediat pentru cei care au nevoie.

  • Raportat la cheltuielile sociale (500 de miliarde de lei), pachetul reprezintă 0,7% , nu e nesemnificativ pentru programul social.

  • Raportat la bugetul total de 2.000 de miliarde de lei, procentul e doar 0,175% – deci pachetul nu schimbă fundamental situația economică a țării.

  • Dacă se finanțează din împrumuturi, poate crește deficitul bugetar și presiunea asupra datoriei publice.

  • Ne referim la un ajutor punctual și nu la un pachet sustenabile pe termen lung.

  • Raportul la investiții: 3,5 miliarde lei = 2,3% din investițiile publice planificate (se pot face cam 5 spitale județene sau construi, în medie, vreo 200 – 250 de kilometri de autostradă)
