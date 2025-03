Ilie Bolojan îi dă lecții de management și de bună premierului Marcel Ciolacu. Într-o conferință de presă, de la Paris, președintele interimar l-a apostrofat pentru criticile la adresa ministrului de Externe, Emil Hurezeanu.

Întrebat cum comentează declarațiile lui , care s-a arătat nemulțumit de prestația ministrului de Externe, Ilie Bolojan a explicat, ca la școală, cum se procedează în astfel de situații. El a pornit de la exemplul personal, de la nivel local, dar s-a arătat convins că și la nivelul guvenului se aplică aceleași reguli de management și bună guvernare.

„Eu nu am o experiență de ani de zile în a administra poziții naționale, dar am o experiență de peste 20 de ani în administrația locală. Din această experiență am învățat ceva. Dacă critici oamenii care trebuie să te ajute să faci performanță, în public, nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță, nu doar lor ci și instituției”, a explicat Ilie Bolojan.

Președintele interimar a continuat arătând cum ar fi procedat el, dacă ar fi fost în locul lui Ciolacu. Potrivit spuselor sale, într-o astfel de situație, a analizat foarte atent problema, de câte ori a fost nevoie, iar dacă a ajuns la concluzia că se impune, a făcut și schimbarea. Însă, i-a transmis lui Ciolacu, nu a discutat niciodată în public, înainte de a acționa.

„În general dacă am avut astfel de probleme, am preferat să analizez, o dată, de două ori, de trei ori și când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o. Dar nu am discutat public despre ea pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a mai spus Ilie Bolojan.

Lecțiile lui Bolojan pentru Ciolacu

Președintele interimar a spus că regulile de management și de bună guvernare sunt aceleași, atât la nivel local, cât și la guvern, sugerând că Marcel Ciolacu nu le cunoaște și a greșit atunci când a vorbit public despre o eventuală înlocuire a ministrului de Externe. El l-a avertizat pe premier să aibă grijă pentru că astfel de comentarii fac rău și nu ajută.

„Dacă aceste reguli sunt bune și la nivel național urmează să ne convingem în perioada următoare. Dar cred că regulilele de management și bună guvernare sunt cam aceleași. Trebuie avut grijă la astfel de chestiuni pentru că avem și așa de destul de multe probleme. Dacă ne amputăm capacitatea de a acționa, nu cred că ne ajută”, a încheiat Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu

Reacția lui Ilie Bolojan vine la scurtă vreme după ce Marcel Ciolacu l-a criticat pe Emil Hurezeanu, spunând că este un diplomat de modă veche și că ar fi nevoie de o nouă abordare în relația cu Statele Unite. Premierul a mai spus că situația ministrului de Externe va fi analizată în coaliția de guvernare, dând de înțeles va urma înlocuirea acestuia.

„Nu sunt un mare fan . Știe și domnia sa. Cred că nici domnia sa nu e un mare fan Ciolacu. Propunerea pentru ministrul de Externe a fost făcută de PNL (…) Dl Hurezeanu este un diplomat, ca să zic așa, dar fără să îl jignesc, de modă veche. e un tip de diplomat cu ștaif, într-o zonă de diplomație foarte bună de adaptat în europa. Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu Statele Unite ale Americii. Acesta este adevărul. Asta nu înseamnă că domnul Hurezeanu nu este un diplomat de excepție”, a declarat Ciolacu într-un interviu pentru Gândul.

Întrebat direct dacă intenționează să-l schimbe pe Emil Hurezeanu de la MAE, premierul a răspuns:

„Există o abordare de acest fel, nu de a schimba pe cineva în mod deosebit, ci de a te adapta ca și stat la noi cerințe diplomatice. Luați un pic calendarul și vedeți când a fost numit domnul Hurezeanu, când a început Administrația Trump, încă nu se lucrează instituțional direct”.