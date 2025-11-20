Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban nu exclude posibilitatea unei legături între demiterea sa de la și serviciile secrete. El spune că opiniile sale despre schimbarea șefilor acestor instituții sunt cunoscute și, probabil, deranjează.

Fostul consilier prezidențial despre serviciile secrete

Ludovic Orban a vorbit, la B1 TV, în emisiunea News Pass despre necesitatea schimbărilor la nivelul conducerii serviciilor secrete. Potrivit spuselor sale, anumiți șefi, precum Lucian Pahonțu, directorul SPP, pot fi înlocuiți fără a fi nevoie de votul parlamentului. Fostul consilier prezidențial a declarat că nu vrea să se lanseze în speculații legat de influența serviciilor în ce privește demiterea sa.

„Nu aș vrea să fac speculații. Dar eu nu pot să-mi schimb o părere pe care am spus-o în campania electorală la prezidențiale, în toamnă. Șefii serviciilor trebuie schimbați, președintele trebuie să pună oameni care să garanteze controlul civil asupra serviciilor”, a răspuns Orban întrebat dacă este o legătură între servicii și demiterea sa.

La o altă întrebare, referitoare la persoana pe care ar considera-o potrivită să conducă Serviciul Român de Informații, fostul consilier a evitat să răspundă. Orban a declarat că nu i-a fost cerută părerea pe acest subiect. Și, mai mult, nominalizarea șefilor SRI și SIE nu intră în atribuțiile sale.

„Nu mi s-a cerut părerea. Nu intra în competențele mele. Pe de altă parte, i-am sugerat faptul că, de altfel știe și președintele, că este o prioritate și că sigur este complicat, că avem parte de o coaliție și că trebuie să voteze în parlament. Dar nu toți șefii șerviciilor trebuie trecuți prin parlament”, a precizat Ludovic Orban.

Ce spune despre implicarea serviciilor în demiterea sa

Deși recunoaște că a deranjat prin atitudinea sa, de-a lungul vremii, Ludovic Orban nu a dorit să se lanseze în speculații. Fostul consilier prezidențial a precizat că sunt cunoscute punctele sale de vedere referitoare la serviciile secrete și la nevoia de actualizare a legislației în domeniul siguranței naționale.

„Eu nu am spus așa ceva (că serviciile ar fi implicate în demiterea sa – n. red.) Dar pe de altă parte este cunoscută atitudinea mea constantă față de nevoia de aducere în actualitatea legislației în privința siguranței naționale și a funcționării serviciilor de informații care este din 1991”, a mai spus fostul consilier.

Orban a atras atenția că nu există asupra acestor structuri de informații. Iar din acest moment, aceste structuri s-au implicat în zone în care legea nu le permite să o facă. El a dat ca exemplu, în acest sens, politica, afacerile, justiția și administrația publică.

„Nu a fost schimbată de 25 de ani și este o legislație care nu este conformă cu standardele unei societăți democratice. Practic nu există control civil. A existat o extindere a serviciilor în zone în care n-au ce să caute, de la administrație, justiție, partide politice, inclusiv în zona de afaceri”, a precizat fostul consilier prezidențial.

Fostul consilier prezidențial despre schimbarea șefului SPP

Referitor la schimbarea șefilor de servicii secrete, Ludovic Orban nu crede că un director trebuie să ocupe această funcție mai mult de zece ani. În acest sens a dat exemplul prim-adjunctului SRI Răzvan Ionescu, numit în .

„Eu am o părere…un șef de serviciu, după părerea mea, poate să stea 10 ani. De exemplu, pe prim-adjunctul Ionescu de ce nu l-a schimbat? E o întrebare. Este un prim adjunct pe care putea să-l înlocuiască pentru că stă de 10 ani în funcție, de pe vremea lui Iohannis”, a explicat Orban.

Tot în acest context, fostul consilier prezidențial a vorbit despre necesitatea schimbării șefului SPP, Lucian Pahonțu. Acesta a ocupat funcția în urmă cu 20 de ani, pe vremea lui . El a spus că nu a interacționat cu Pahonțu decât în două situații, la preluarea mandatului de consilier prezidențial și în timpul deplasării lui Nicușor Dan la Iași.