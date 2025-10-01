B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României

Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României

Ana Maria
01 oct. 2025, 15:33
Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce a refuzat președintele promulgarea legii
  2. Lege respinsă de Nicușor Dan. Care sunt argumentele invocate
  3. Când a fost adoptată legea în Parlament

Lege respinsă de Președintele României. Nicușor Dan a respins legea privind scutirea de impozit pentru veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede și a retrimis documentul Parlamentului pentru reexaminare. Șeful statului consideră că măsura este „lipsită de oportunitate” și contravine politicilor fiscale asumate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

De ce a refuzat președintele promulgarea legii

Administrația Prezidențială a transmis, miercuri, 1 octombrie 2025, că legea privind aprobarea OUG nr. 107/2024 nu poate fi promulgată în forma actuală, în special din cauza articolului care prevede scutirea temporară de impozit pentru veniturile din criptomonede.

Președintele a subliniat că o asemenea derogare intră în contradicție cu măsurile recente ale Guvernului, care a decis majorarea impozitului pentru câștigurile din criptomonede de la 10% la 16%, începând cu 2026.

Lege respinsă de Nicușor Dan. Care sunt argumentele invocate

În cererea de reexaminare, șeful statului atrage atenția că:

  • măsura riscă să stimuleze tranzacțiile speculative și să creeze un precedent de eludare fiscală;
  • astfel de scutiri transmit un semnal periculos privind direcția politicilor fiscale, fragmentând cadrul legislativ prin facilități acordate arbitrar;
  • exceptarea nu generează valoare adăugată pentru economie și intră în contradicție cu alte decizii recente de eliminare a unor facilități fiscale;
  • există riscul transferului de resurse către un singur tip de active, în detrimentul altor sectoare.

„În aceste condiții, apreciem că este oportună și necesară eliminarea art. II care introduce scutirea de impozit pe venit pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede din cuprinsul legii, în scopul consolidării fiscale, protejării stabilității macroeconomice și implementării unor politici fiscale coerente, în acord cu actualul context economic și bugetar”, se arată în documentul transmis Parlamentului.

Când a fost adoptată legea în Parlament

Legea respinsă de președinte fusese adoptată în Parlament la finalul lunii septembrie și avea ca obiectiv scutirea temporară de impozit pentru veniturile din criptomonede, pe motiv că măsura ar crește transparența și ar stimula fluxurile financiare în economie.

Nicușor Dan a respins, însă, aceste argumente și consideră că ele „ignoră comportamentul real al pieței” și că, dimpotrivă, o astfel de excepție ar putea adânci dezechilibrele fiscale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
Politică
Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Politică
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
Politică
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Politică
După Administrația Prezidențială, încă o instituție renunță la banii alocați pentru 2025, în contextul rectificării. Semnalul dat de Senat și legătura cu economia făcută în urma reorganizării
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Politică
Nicușor Dan, despre obiectivele pe care le are: „Imediat ce stabilizăm lucrurile astea, putem să ne uităm și la alte lucruri, care sunt de asemenea foarte importante și foarte complicate”
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Politică
Nicușor Dan: „AUR la 40% reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm”
Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”
Politică
Președintele Nicușor Dan: „Statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile”
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Politică
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Politică
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Ultima oră
15:54 - Vaccinarea HPV gratuită este extinsă până la 26 de ani. Rafila: „Un pas esențial pentru sănătatea publică”
15:53 - Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
15:01 - Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
14:54 - Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită