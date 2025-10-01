Lege respinsă de Președintele României. Nicușor Dan a respins legea privind scutirea de impozit pentru veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede și a retrimis documentul Parlamentului pentru reexaminare. Șeful statului consideră că măsura este „lipsită de oportunitate” și contravine politicilor fiscale asumate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

De ce a refuzat președintele promulgarea legii

a transmis, miercuri, 1 octombrie 2025, că legea privind aprobarea OUG nr. 107/2024 nu poate fi în forma actuală, în special din cauza articolului care prevede scutirea temporară de impozit pentru veniturile din criptomonede.

Președintele a subliniat că o asemenea derogare intră în contradicție cu măsurile recente ale Guvernului, care a decis majorarea impozitului pentru câștigurile din criptomonede de la 10% la 16%, începând cu 2026.

Lege respinsă de Nicușor Dan. Care sunt argumentele invocate

În cererea de reexaminare, șeful statului atrage atenția că:

măsura riscă să stimuleze tranzacțiile speculative și să creeze un precedent de eludare fiscală;

astfel de scutiri transmit un semnal periculos privind direcția politicilor fiscale, fragmentând cadrul legislativ prin facilități acordate arbitrar;

exceptarea nu generează valoare adăugată pentru economie și intră în contradicție cu alte decizii recente de eliminare a unor facilități fiscale;

există riscul transferului de resurse către un singur tip de active, în detrimentul altor sectoare.

„În aceste condiții, apreciem că este oportună și necesară eliminarea art. II care introduce scutirea de impozit pe venit pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede din cuprinsul legii, în scopul consolidării fiscale, protejării stabilității macroeconomice și implementării unor politici fiscale coerente, în acord cu actualul context economic și bugetar”, se arată în documentul transmis Parlamentului.

Când a fost adoptată legea în Parlament

Legea respinsă de președinte fusese adoptată în Parlament la finalul lunii septembrie și avea ca obiectiv scutirea temporară de impozit pentru veniturile din criptomonede, pe motiv că măsura ar crește transparența și ar stimula fluxurile financiare în economie.

Nicușor Dan a respins, însă, aceste argumente și consideră că ele „ignoră comportamentul real al pieței” și că, dimpotrivă, o astfel de excepție ar putea adânci dezechilibrele fiscale.