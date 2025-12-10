B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale

Adrian Teampău
10 dec. 2025, 11:49
sursa foto: IMAGO/Zoonar
Cuprins
  1. Legea australiană a intrat în vigoare
  2. Cum vor acționa platformele social-media
  3. Platformele care au scăpat de legea australiană
  4. Cum au reacționat adolescenții la interdicție

Legea autraliană care condiționează accesul pe rețelele de socializare de împlinirea vârstei de 16 ani a intrat în vigoare. În pragul vacanței de vară, milioane de copii nu mai pot folosi platformele online.

Legea australiană a intrat în vigoare

Copiii din Australia nu mai au acces, începând cu ziua de miercuri, 10 decembrie la conturile de social-media. Legea australiană care introduce noi reglementări în acest domeniu a intrat în vigoare. Scopul urmărit de autoritățile statului este de a-i proteja pe minorii sub 16 ani de algoritmi care creează dependenţă, de prădătorii online şi de agresorii digitali, după cum transmite CNN.

„Aceasta este ziua în care familiile australiene recâştigă puterea de la aceste mari companii de tehnologie. Ele afirmă dreptul copiilor de a fi copii şi al părinţilor de a avea mai multă linişte sufletească”, a declarat premierul australian Anthony Albanese pentru postul public de televiziune ABC.

Reglementările adoptate de statul australian reprezintă o premieră la nivel mondial. Implementarea acestor restricții sunt urmărite cu atenție de autoritățile statate din întreaga lume. Problema copiilor care devin victime ale abuzurilor pe platformele online a fost reclamată de tot mai multe state care cer reglementări pentru a-i proteja pe minori.

Autoritățile sunt convinse că vor exista copii și părinți care vor încălca interdicuția, dar nu există consecinţe pentru niciuna dintre părţi. Totuși, prin actul normativ a fost interzis accesul minorilor sub 16 ani pe zece platforme social-media. Este vorba despre:

  • Instagram;
  • Facebook;
  • Threads;
  • Snapchat;
  • YouTube;
  • TikTok;
  • Kick;
  • Reddit;
  • Twitch;
  • X

Cum vor acționa platformele social-media

Platformele sociale s-au conformat regulilor impuse de autoritățile australiene și au luat o serie de măsuri pentru aplicarea legii:

  • Conturile utilizatorilor Snapchat vor fi suspendate timp de trei ani sau până când aceştia vor împlini 16 ani;
  • Conturile YouTube vor fi deconectate automat pe 10 decembrie, iar canalele nu vor mai fi vizibile. Dacă datele lor vor fi salvate, adolescenții își vor putea reactiva conturile când vor împlini 16 ani. Copiii vor putea în continuare să vizioneze YouTube fără a se conecta;
  • TikTok a transmis că nu va dezactiva conturile utilizate de persoanele sub 16 anipe 10 decembrie. Compania susţine că tehnologia sa de verificare a vârstei va determina cine le utilizează. Conţinutul postat anterior de utilizatorii tineri nu va mai putea fi vizualizat. Platforma încurajează, de asemenea, părinţii care cred că copiii lor ar fi minţit în privinţa vârstei atunci când şi-au deschis conturile să îi raporteze;
  • Twitch a decis că, din 10 decembrie, nici un minor sub 16 ani din Australia nu va mai avea voie să creeze conturi noi pe site-ul de streaming live popular printre jucătorii de jocuri video. Conturile existente nu vor fi dezactivate până pe 9 ianuarie;
  • Meta a început să elimine conturile aparţinând adolescenţilor sub 16 ani de pe Instagram, Facebook şi Threads pe 4 decembrie. Utilizatorii au fost invitaţi să-şi descarce conţinutul, care va rămâne disponibil în cazul în care vor dori să îşi reactiveze contul când vor împlini 16 ani;
  • Reddit a declarat că va suspenda conturile utilizatorilor sub 16 ani şi va împiedica deschiderea unor conturi noi;
  • X nu a răspuns la întrebările privind modul în care va respecta interdicţia, dar se opune vehement legislaţiei;
  • Kick, un serviciu de streaming live similar cu Twitch, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Legea australiană prevede sancțiuni dure pentru platformele sociale care vor încălca aceste interdicții. Platformele trebuie să demonstreze că au luat „măsuri rezonabile” pentru a dezactiva conturile utilizate de persoanele sub 16 ani şi pentru a împiedica deschiderea de conturi noi. Cei care nu se conformează riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani).

Platformele care au scăpat de legea australiană

Pe lângă platformele social-media interzise, mai există o listă de rețele care nu au fost interzise, deocamdată. Acestea sunt Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam şi Steam Chat, WhatsApp şi YouTube Kids. Decizia de a omite Roblox a fost considerată o alegere ciudată. Autoritățile au primit mai multe sesizări conform cărora copiii au fost vizaţi de prădători adulţi în cadrul jocurilor sale.

Comisarul pentru siguranţa electronică, Julie Inman Grant, a declarat că discuţiile cu Roblox au început în iunie. Cele două părți au convenit să introducă noi controale care vor fi implmentate începând cu luna aceasta în Australia, Noua Zeelandă şi Ţările de Jos, iar în ianuarie în alte ţări. Utilizatorii vor trebui să îşi verifice vârsta pentru a activa funcţiile de chat şi vor putea discuta doar cu persoane de vârstă similară.

Cum au reacționat adolescenții la interdicție

O parte dintre copii au început să caute platforme alternative care oferă servicii similare şi care nu sunt interzise de legea australiană. Yope, o platformă de partajare a fotografiilor, a anunțat că a atras 100.000 de noi utilizatori australieni. Aceștia au accesat serviciile în baza recomandărilor verbale. Lemon8, o platformă similară TikTok, deţinută tot de ByteDance, a fost promovată, de asemenea, în rândul adolescenţilor.

Ambele platforme au fost avertizate de comisarul eSafety și au anunțat că vor respecta noile legi australiene. Yope a declarat pentru CNN că interdicţia nu se aplică în cazul său, deoarece nu permite trimiterea de mesaje către persoane necunoscute.

Comisarul eSafety afirmă că lista site-urilor interzise este în continuă evoluţie. Acesta a precizat că vor fi adăugate noi site-uri pe măsură ce vor câştiga popularitate sau vor oferi servicii noi.

Dat fiind natura fluidă a listei și faptul că numeroși operatori caută mijloace pentru a satisface milioane de adolescenţi care caută alternative au stârnit critici. Aceștia spun că guvernul a creat un joc de „whack-a-mole” pe care probabil nu îl va câştiga niciodată. Consilierii pentru tineret şi grupurile de sprijin sunt îngrijoraţi că minorii vor ajunge în spaţii digitale nereglementate, unde există şi mai puţine măsuri de protecţie. Aceștia urmăresc cu atenție evoluția situației.

