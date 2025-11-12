Parlamentul României a aprobat, miercuri, în unanimitate, „Legea Nordis”, la un an după scandalul care a vizat Nordis și zborurile unor lideri PSD cu avioane închiriate de la această companie. Noua lege își propune să ofere o protecție reală celor care cumpără locuințe, într-un domeniu unde riscurile de fraudă au crescut semnificativ în ultimii ani.

Miercuri, 12 noiembrie, Camera Deputaților a votat proiectul cu 301 voturi „pentru”, dintr-un total de 301 parlamentari prezenți. Actul normativ modifică Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și stabilește reguli mai stricte pentru sumele pe care cumpărătorii le pot plăti ca avans la semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare.

Ce prevede, concret, Legea Nordis

Proiectul adoptat stabilește limite clare pentru plata avansurilor și pentru contractele de rezervare a locuințelor.

Astfel, „Convențiile privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din preț, sub sancțiunea nulității absolute a convenției de rezervare. În situația în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenției de rezervare”, se arată în document, potrivit .

Legea urmează să fie trimisă președintelui României, , care va decide dacă o promulgă, o retrimite Parlamentului sau o trimite la Curtea Constituțională.

Cum îi ajută această lege pe cumpărători

Deși poartă același nume cu dosarul care a implicat conducerea companiei Nordis, noua lege nu are nicio legătură cu investigația penală. Scopul său este protejarea celor care cumpără locuințe și creșterea transparenței în tranzacțiile imobiliare, informează .

Printre cele mai importante prevederi se numără:

Înscrierea promisiunilor de vânzare-cumpărare în cartea funciară, pentru a preveni vânzarea aceluiași apartament mai multor persoane.

Limitarea avansurilor: cumpărătorul poate plăti maximum 25% din valoarea structurii de rezistență, doar după finalizarea acesteia, și cel mult 20% pentru instalații.

Deschiderea unui cont bancar dedicat, în care dezvoltatorii trebuie să depoziteze banii încasați, folosiți exclusiv pentru acel proiect imobiliar.

Versiunea finală adoptată în Camera Deputaților este diferită de cea votată în Senat, unde limita avansului general era de 15%.

Când ar putea intra în vigoare Legea Nordis și ce impact va avea

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat pe 31 ianuarie 2025 de către parlamentari PSD și PNL, care au cerut adoptarea sa în regim de urgență. După ce a fost aprobată de Senat pe 14 aprilie, legea a rămas câteva luni blocată în Camera Deputaților.

Dacă va fi promulgată, Legea Nordis protejează cumpărătorii de locuințe și aduce reguli mai stricte pentru dezvoltatorii imobiliari.