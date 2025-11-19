B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)

A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)

Ana Maria
19 nov. 2025, 19:47
A fost publicat noul proiect privind pensiile magistraților. Cum arată și ce schimbări au fost făcute (Document)
Sursa foto: Pexels / @ KATRIN BOLOVTSOVA
Cuprins
  1. Cum funcționează etapa de tranziție către vârsta standard de pensionare
  2. Legea pensiilor magistraților a fost modificată. Ce diferențe majore există față de legea anterioară
  3. Legea pensiilor magistraților a fost modificată. Cum s-a schimbat plafonarea pensiilor în proiectul actual
  4. Ce spune Guvernul despre procedura de avizare și importanța adoptării rapide

Legea pensiilor magistraților a fost modificată. Guvernul a lansat, astăzi, în transparență decizională noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, un act normativ coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. Potrivit documentului, pensia magistraților se va calcula la 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu un plafon maxim de 70% din ultima indemnizație netă în plată.

Executivul susține că textul respectă cerințele de sustenabilitate bugetară și jurisprudența constituțională privind statutul magistraților.

Proiectul poate fi vizualizat aici integral.

Cum funcționează etapa de tranziție către vârsta standard de pensionare

Un element central al proiectului este introducerea unei etape de tranziție către vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Aceasta se va realiza treptat, pe o perioadă de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Guvernul justifică această etapizare drept o măsură care protejează predictibilitatea carierei magistraților.

Totuși, criticii susțin că această etapizare este „falsă”, deoarece modifică constant condițiile de pensionare, ceea ce înseamnă că magistrații care nu îndeplinesc inițial criteriile nu vor reuși să le îndeplinească nici până la 65 de ani, potrivit Știripesurse.

Legea pensiilor magistraților a fost modificată. Ce diferențe majore există față de legea anterioară

Noul proiect păstrează arhitectura legii pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, dar care a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie 2025, din cauza lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Condițiile de bază, cum ar fi procentul de 55% la calculul pensiei, plafonul de 70% din venitul net, eliminarea unor tranziții din Legea nr. 282/2023 și cerința de minimum 35 de ani vechime pentru magistrații din generațiile viitoare, rămân neschimbate.

Totuși, calendarul este repoziționat, iar termenul de intrare în vigoare este amânat de la 1 octombrie 2025 la 1 ianuarie 2026. Grila de creștere a vârstei de pensionare se întinde acum până în 2041, față de 2036 în versiunea precedentă.

Legea pensiilor magistraților a fost modificată. Cum s-a schimbat plafonarea pensiilor în proiectul actual

O schimbare importantă este restrângerea aplicabilității plafonării pensiilor la 100% din venitul net al unui magistrat activ. În versiunea actuală, această regulă se aplică doar celor pensionați sau îndreptățiți la pensie înainte de 1 ianuarie 2024, față de forma anterioară care viza un cerc mai larg de beneficiari.

Ce spune Guvernul despre procedura de avizare și importanța adoptării rapide

Executivul pune accent pe necesitatea unei proceduri accelerate pentru avizarea proiectului de lege, subliniind că stabilitatea sistemului judiciar este esențială. Guvernul așteaptă avizul CSM în termenele legale, precizând că lipsa acestui aviz a fost motivul principal pentru care Curtea Constituțională a declarat neconstituțional actul normativ anterior.


