B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Legea pensiilor private în dezbatere la CCR. Este așteptată o decizie pe restricțiile impuse de guvern la retragerea beneficiilor

Legea pensiilor private în dezbatere la CCR. Este așteptată o decizie pe restricțiile impuse de guvern la retragerea beneficiilor

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 09:23
Legea pensiilor private în dezbatere la CCR. Este așteptată o decizie pe restricțiile impuse de guvern la retragerea beneficiilor
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Curtea Constituțională se pronunță pe legea pensiilor private
  2. Ce reclamă magistrații pe legea pensiilor private
  3. Partidul AUR a sesizat Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) discută, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR au cerut ca restricțiile impuse la retragerea contribuțiilor să fie declarate neconstituționale.

Curtea Constituțională se pronunță pe legea pensiilor private

Judecătorii Instanţei supreme au sesizat CCR în legătură cu legea privind plata pensiilor private din piloanele II şi III. Proiectul de act normativ a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament. Acesta prevede ca persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – să primească doar 30% din sumă, inițial. Diferența va fi plătită în rate pe opt ani. Documentul a ajuns la Curtea Constituțională.

Prin excepție, doar bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere. Această din urmă reglementare reprezintă o discriminare față de bolnavii cu alte tipuri de afecțiuni la fel de grave.

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

În acest context, judecătorii de la Instanţa supremă, convocaţi în cadrul Secţiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze CCR cu privire la mai multe aspecte de neconstituţionalitate.

Ce reclamă magistrații pe legea pensiilor private

Magistraţii cer o decizie pronunțată de Curtea Constituțională. Potrivit acestora, din examinarea legii rezultă că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate.

ÎCCJ consideră că nu sunt respectate nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul la o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie. Ei arată că este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de CCR înainte de promulgare. În măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Partidul AUR a sesizat Curtea Constituțională

Partidul AUR a depus, la rândul său, o sesizare cu privire la actul normativ. Autorii sesizării către Curtea Constituțională susține că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat «pentru» adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, susțin reprezentanții AUR într-un comunicat de presă.

Potrivit AUR, actualul proiect legislativ va face ca administratorii acestor fonduri de pensii private să obțină beneficii mai mari din comisioane. Practic aceștia sunt adevărații beneficiari ai legii lui Bolojan, iar nu pensionarii. De asemenea, statul va beneficia de banii românilor în condițiile în care se împrumută constant la dobânzi uriașe

„În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane de 0,21% – 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR.

Tags:
Citește și...
Dubla măsură a USR la guvernare. Concedieri colective de funcționari: „DA!” Reducerea forfetarelor pentru parlamentari: „…o să însemne oameni care pleacă acasă”
Politică
Dubla măsură a USR la guvernare. Concedieri colective de funcționari: „DA!” Reducerea forfetarelor pentru parlamentari: „…o să însemne oameni care pleacă acasă”
Ministerul Transporturilor a lansat competiția pentru un loc în CA a Portului Constanța
Politică
Ministerul Transporturilor a lansat competiția pentru un loc în CA a Portului Constanța
Mihai Tatulici: Bucureștiul e un megaloderanj. Nimeni nu-l poate face coerent, poate să vină și Sfântul Duh (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici: Bucureștiul e un megaloderanj. Nimeni nu-l poate face coerent, poate să vină și Sfântul Duh (VIDEO)
Mihai Tatulici: „PSD folosește fiecare chichiță să-și bată joc de efortul celor care vor schimbarea”. Ce spune despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici: „PSD folosește fiecare chichiță să-și bată joc de efortul celor care vor schimbarea”. Ce spune despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan (VIDEO)
Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
Primar reţinut pentru viol. Este acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui. Despre cine este vorba
Politică
Primar reţinut pentru viol. Este acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui. Despre cine este vorba
CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare și cererea României în cadrul mecanismului SAFE
Politică
CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare și cererea României în cadrul mecanismului SAFE
Planurile lui Daniel Băluță pentru a rezolva problema termiei și a finaliza rețeaua de utilități: „Am găsit soluții”. Candidatul PSD a dat în scris că-și va implementa proiectele
Politică
Planurile lui Daniel Băluță pentru a rezolva problema termiei și a finaliza rețeaua de utilități: „Am găsit soluții”. Candidatul PSD a dat în scris că-și va implementa proiectele
Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
Politică
Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
Politică
Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
11:06 - Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
10:50 - O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă
10:48 - Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct
10:35 - O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
10:31 - Dubla măsură a USR la guvernare. Concedieri colective de funcționari: „DA!” Reducerea forfetarelor pentru parlamentari: „…o să însemne oameni care pleacă acasă”
10:31 - O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
10:30 - Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
10:27 - Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă
10:23 - Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
09:52 - Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024