Curtea Constituțională a României (CCR) discută, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR au cerut ca restricțiile impuse la retragerea contribuțiilor să fie declarate neconstituționale.

Curtea Constituțională se pronunță pe legea pensiilor private

au sesizat CCR în legătură cu legea privind plata pensiilor private din piloanele II şi III. Proiectul de act normativ a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament. Acesta prevede ca persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – să primească doar 30% din sumă, inițial. Diferența va fi plătită în rate pe opt ani. Documentul a ajuns la Curtea Constituțională.

Prin excepție, doar bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere. Această din urmă reglementare reprezintă o discriminare față de bolnavii cu alte tipuri de afecțiuni la fel de grave.

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

În acest context, judecătorii de la Instanţa supremă, convocaţi în cadrul Secţiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze CCR cu privire la mai multe aspecte de neconstituţionalitate.

Ce reclamă magistrații pe legea pensiilor private

Magistraţii cer o decizie pronunțată de Curtea Constituțională. Potrivit acestora, din examinarea legii rezultă că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate.

ÎCCJ consideră că nu sunt respectate nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul la o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie. Ei arată că este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de înainte de promulgare. În măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Partidul AUR a sesizat Curtea Constituțională

a depus, la rândul său, o sesizare cu privire la actul normativ. Autorii sesizării către Curtea Constituțională susține că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat «pentru» adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, susțin reprezentanții AUR într-un comunicat de presă.

Potrivit AUR, actualul va face ca administratorii acestor fonduri de pensii private să obțină beneficii mai mari din comisioane. Practic aceștia sunt adevărații beneficiari ai legii lui Bolojan, iar nu pensionarii. De asemenea, statul va beneficia de banii românilor în condițiile în care se împrumută constant la dobânzi uriașe