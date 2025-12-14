B1 Inregistrari!
Lia Savonea trebuie să părăsească sistemul de justiție. Magistratul Raluca Moroșanu, pentru Recorder: „Colegilor mei le este în continuare frică”

14 dec. 2025, 20:24
Cuprins
  1. Raluca Moroșanu, despre presiunile asupra magistraților
  2. Modificările legislative au lovit în independența justiției
  3. Judecătorii îndemnați să fie indulgenți cu infractorii
  4. Raluca Moroșanu arată spre Lia Savonea, ca responsabilă

Raluca Moroșanu, judecător la Curtea de Apel București, secția penală, care a confirmat dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției a acordat un interviu în care a dezvăluit presiunile și neregulile cu care se confruntă magistrații

Raluca Moroșanu, despre presiunile asupra magistraților

Judecătoarea Curții de Apel București a vorbit despre presiunile la care sunt supuși magistrații independenți, de către conducerile instanțelor, dar și despre neregulile din sistem. Raluca Moroșanu a devenit cunoscută după ce i-a luat apărarea unui alt judecător Laurențiu Beșu, care și-a asumat o serie de dezvăluiri despre abuzurile din instanței.

Ea a luat cuvântul chiar înainte de conferința de presă susținută de șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie. De această dată a acordat un interviu pentru Recorder în care a vorbit pe larg despre ceea ce se petrece în acest sistem.

„Am urmărit documentarul Recorder aproape două ore și, după aceea, nu am mai putut dormi, la fel ca alți colegi, mai ales când l-am văzut pe Laurențiu Beșu. Atunci au început să sune mesajele. (…) Nu puteam să-l lăsăm singur. Ce spunea era perfect adevărat și am considerat că este sub demnitatea mea să îl las în acea situație”, a relatat judecătoarea Moroșanu.

În urma discuțiilor pe care le-a avut cu alți magistrați, a luat decizia să facă ceva. În momentul în care a aflat că urmează conferința de presă a Lianei Arsenie a decis să intervină. A participat, purtând roba de judecător și și-a exprimat susținerea publică cu judecătorul Laurențiu Beșu. Ceea ce a și făcut, iar ieșirea sa publică a eclipsat tot ce a urmat după aceea.

Modificările legislative au lovit în independența justiției

Judecătoarea Raluca Moroșanu a subliniat că sistemul judiciar este grav afectat de modificările legislative din 2022, inițiate de Cătălin Predoiu, actualul vicepremier PNL. Prin reglementările adoptate la acel moment, toată puterea s-a concentrat în mâinile președinților de instanță. Iar acest lucru a afectat independența judecătorilor și, implicit soluțiile care au fost pronunțate în anumite dosare.

 „În cazul nostru, în mâna președintei Curții de Apel București (Liana Arsenie, n. red.), care numește și vicepreședinții, și președinții de secție, practic, toți, pe românește, sunt oamenii lor. Anterior, să zicem, anului 2023, eram consultați, eram implicați în deciziile conducerii. Ei bine, din momentul 2023 și, repet, în mod special de când este președinte doamna Liana Arsenie, nu am mai fost implicați în nicio decizie a conducerii”, a declarat Raluca Moroșanu.

Magistratul a arătat că deciziile colegiului de conducere nu sunt comunicate transparent. Magistrații nu știu nici subiectele care sunt discutate și nici deciziile adoptate. Mai mult, nu li se aduc la cunoștință nici alte informații precu, modificarea planificărilor. Practic, susține Moroșanu, legile lui Predoiu au transformat judecătorii în angajați ai unui patron care decide în locul lor.

„Nu ni se comunică hotărârile colegiului de conducere, habar n-avem ce se discută și ce decizii se iau acolo. Planificările sunt modificate fără să ne fie adus la cunoștință. Practic, suntem, ce să vă spun, niște angajați ai unui SRL, unde patronul stabilește ce vrea el și noi trebuie să ne supunem”, a adăugat Raluca Moroșanu.

Judecătorii îndemnați să fie indulgenți cu infractorii

Judecătoarea denunță și abuzurile care se comit în stabilirea componenței completelor de judecată. Raluca Moroșanu a declarat că, spre deosebire de ceea ce prevede legea, că schimbările în compunerea completelor se fac doar în mod excepțional, pe criterii clare, șefii instanțelor fac schimbări arbitrare. Ea a atras atenția, totodată, asupra presiunilor asupra magistraților.

Magistratul a mai declarat că judecătorilor li se cere, inclusiv la seminariile de formare profesională să dea dovadă de indulgență față de infractori. Linia generală impusă magistaților este de a da dovadă de înțelegere față de problemele inculpaților.

„Am avut, de exemplu, un seminar cu tema evaziunea fiscală, unde a fost adus pentru a ține seminarul o doamnă avocat, profesor universitar, e adevărat, adică am și eu cărțile dumneaei la birou, le citesc, deci nu despre asta este vorba, numai că în cele două zile de seminar cam 90% ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală”, a continuat judeătoarea.

Moroșanu susține că șefa Curții de Apel București le-a transmis personal magistraților de la seminar că ar trebui să găsească alternative la condamnările penale în dosarele de evaziune fiscală.

Raluca Moroșanu arată spre Lia Savonea, ca responsabilă

Magistratul a arătat că în acest moment nu se poate vorbi despre eradicarea corupției. Raluca Moroșanu spune că, acest flagel există, încă, în vreme ce instrumentele statului de combatere au fost compromise și reduse. În acest sens a dat ca exemplu interceptările care sunt aprobate de conducerea ÎCCJ. Or, dacă șefii instanței supreme sunt de rea-credință, „totul este compromis”.

Judecătoarea a mai precizat că adevărata problemă a sistemului nu sunt pensiile, ci volumul de muncă și condițiile de lucru. Totodată, a subliniat că Lia Savonea este cea care se opune unei justiții corecte și independente. Din acest motiv, dacă se dorește o schimbare a sistemului, în bine, aceasta ar trebui înlăturată din sistem.

„O spun direct și foarte clar. Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece, nu de la șefia Înaltei Curții, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură. Dacă schimbăm doar președinții curții lor, cu siguranță va veni în locul lor cineva, oamenilor le va fi frică, nu vor candida și în locul doamnei Arsenie va veni tot cineva sugerat, impus, cum vreți dumneavoastră de acolo”, a subliniat Raluca Moroșanu

Judecătoarea a încheiat spunând că a acceptat acest interviu, pentru Recorder ca să răspundă cetățenilor care nu știu ce se petrece în sistemul de Justiție. De asemena, a luat atitudine pentru a da curaj acelor magistrați care nu îndrăznesc să vorbească de teama represaliilor.

„Colegiilor mei le este în continuare frică, dar cred că trebuie să continui ceea ce am început”, a subliniat magistratul.

