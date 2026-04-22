Liderul AUR, atac la Nicușor Dan. George Simion susține că actualele tensiuni politice au fost generate chiar de președintele Nicușor Dan. Acesta critică modul în care au fost organizate consultările politice, reclamând excluderea opoziției.

„Nicușor Dan a organizat consultări. Nu am fost invitați noi sau alte forțe de opoziție. E o jignire. Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Ne duce cu gândul că actualele certuri au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR, George Simion, potrivit .

Va susține AUR o eventuală moțiune a PSD? Ce spune Simion

George Simion afirmă că partidul său este pregătit să voteze o eventuală moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, însă pune sub semnul întrebării seriozitatea social-democraților.

„Nici PNL nu au conduceri serioase. Nu suntem conviși că PSD va depune o moțiune. Avem o coaliție deunfctă. Tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. Noi am spus poziția AUR: votăm orice moțiune împotriva acestui Guvern. Nu considerăm că PSD va depune o moțiune și va duce la bun sfârșit ce a spus. Fac un joc de glezne. Avem de-a face cu niște lideri și partide neserioase. Noi vom depune moțiune conform calendarului în luna mai”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR, atac la Nicușor Dan. Ce strategie are AUR în perioada următoare

În paralel, AUR își continuă propriul plan politic și își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care îl susține în continuare pe scena politică.