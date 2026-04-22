Acasa » Politică » George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a declanșat criza politică: "E o jignire. A rămas la vechile metehne"

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a declanșat criza politică: “E o jignire. A rămas la vechile metehne”

Ana Maria
22 apr. 2026, 13:59
Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Cuprins
  1. Va susține AUR o eventuală moțiune a PSD? Ce spune Simion
  2. Liderul AUR, atac la Nicușor Dan. Ce strategie are AUR în perioada următoare

Liderul AUR, atac la Nicușor Dan. George Simion susține că actualele tensiuni politice au fost generate chiar de președintele Nicușor Dan. Acesta critică modul în care au fost organizate consultările politice, reclamând excluderea opoziției.

Nicușor Dan a organizat consultări. Nu am fost invitați noi sau alte forțe de opoziție. E o jignire. Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Ne duce cu gândul că actualele certuri au fost declanșate de Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR, George Simion, potrivit Știripesurse.

Va susține AUR o eventuală moțiune a PSD? Ce spune Simion

George Simion afirmă că partidul său este pregătit să voteze o eventuală moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, însă pune sub semnul întrebării seriozitatea social-democraților.

Nici PSD-PNL nu au conduceri serioase. Nu suntem conviși că PSD va depune o moțiune. Avem o coaliție deunfctă. Tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. Noi am spus poziția AUR: votăm orice moțiune împotriva acestui Guvern. Nu considerăm că PSD va depune o moțiune și va duce la bun sfârșit ce a spus. Fac un joc de glezne. Avem de-a face cu niște lideri și partide neserioase. Noi vom depune moțiune conform calendarului în luna mai”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR, atac la Nicușor Dan. Ce strategie are AUR în perioada următoare

În paralel, AUR își continuă propriul plan politic și își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care îl susține în continuare pe scena politică.

Criza politică actuală vine pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între partidele din coaliție, dar și al presiunilor din partea opoziției, care cere schimbări rapide la nivel guvernamental. În ultimele zile, discuțiile dintre liderii politici s-au intensificat, iar scenariile privind o posibilă remaniere sau chiar schimbarea Executivului sunt tot mai des invocate. În același timp, incertitudinea politică începe să genereze îngrijorări și în mediul economic, unde stabilitatea decizională este esențială pentru predictibilitate.

Citește și...
PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
Politică
PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
Politică
Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
Politică
Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan. Instituția a comfirmat verificările UPDATE
Politică
DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan. Instituția a comfirmat verificările UPDATE
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Președintele Radu Moldovan dus la audieri împreună cu alți funcționari UPDATE
Politică
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Președintele Radu Moldovan dus la audieri împreună cu alți funcționari UPDATE
Își va da demisia ministrul Justiției? Ce a anunțat Radu Marinescu, în plină criză politică
Politică
Își va da demisia ministrul Justiției? Ce a anunțat Radu Marinescu, în plină criză politică
Nicușor Dan ia în calcul soluția tehnocrată pentru a nu prelugi criza guvernamentală. Ce rezultate a avut guvernarea Cioloș (SURSE)
Politică
Nicușor Dan ia în calcul soluția tehnocrată pentru a nu prelugi criza guvernamentală. Ce rezultate a avut guvernarea Cioloș (SURSE)
PSD decide soarta guvernării. Grindeanu a convocat ședință de urgență. Când ar urma să demisioneze miniștrii social-democrați
Politică
PSD decide soarta guvernării. Grindeanu a convocat ședință de urgență. Când ar urma să demisioneze miniștrii social-democrați
Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
Politică
Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Externe
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
15:41 - PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
15:37 - Vacanțe mai scumpe de 1 Mai 2026: creșteri de 30% și locuri epuizate rapid. Unde se duc turiștii
15:22 - Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
15:02 - Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
15:00 - Meghan Markle stârnește revoltă. Gestul făcut în ziua centenarului Reginei Elisabeta a II-a i-a enervat pe fani: „Ca de obicei”
14:59 - Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
14:31 - Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul său mesaj, de-a dreptul cutremurător
14:28 - Oligarhul Vladimir Plahotniuc condamnat la 19 ani. Sentinţa nu este definitivă
14:21 - Gustările copiilor îi îmbolnăvesc pe ascuns. Medicii trag un semnal de alarmă: tot mai mulți ajung cu alergii și intoleranțe
14:17 - România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale