Acasa » Politică » George Simion, reacție confuză după eșecul lui Viktor Orbán în Ungaria: „Cum va arăta viitorul?"

Ana Maria
13 apr. 2026, 12:26
George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Saul Pop
Cuprins
  1. Ce a transmis liderul AUR, George Simion, după alegerile din Ungaria
  2. Ce relație exista între Viktor Orbán și George Simion
  3. De ce a fost criticat George Simion în relația cu comunitatea maghiară

Liderul AUR, George Simion, a avut o primă reacție după rezultatul alegerilor din Ungaria, unde premierul Viktor Orbán a suferit o înfrângere categorică în fața opoziției pro-europene conduse de Peter Magyar.

Mesajul transmis de politicianul român a atras atenția prin tonul său, în contextul schimbării majore de la Budapesta.

Ce a transmis liderul AUR, George Simion, după alegerile din Ungaria

George Simion a publicat pe platforma X (fostul Twitter) un mesaj scurt, în care a comentat rezultatul scrutinului.

”Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”, a scris Simion pe X.

Postarea vine la scurt timp după confirmarea scorului istoric obținut de Peter Magyar, care a reușit să-l învingă pe liderul naționalist aflat la putere de mai mulți ani.

Ce relație exista între Viktor Orbán și George Simion

În trecut, Viktor Orbán și-a exprimat susținerea pentru George Simion în prima parte a campaniei pentru alegerile prezidențiale din România. Ulterior, această poziție a fost reconsiderată, după ce lideri ai UDMR i-au semnalat premierului ungar riscurile unei astfel de susțineri.

De ce a fost criticat George Simion în relația cu comunitatea maghiară

Reprezentanții UDMR au atras atenția asupra declarațiilor și acțiunilor lui George Simion, considerate de aceștia drept derapaje cu tentă naționalistă și xenofobă. Aceste controverse au vizat în special comunitatea maghiară din Transilvania și au culminat cu episoade tensionate, precum cele din Valea Uzului.

Amintim că rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare din Ungaria indică o schimbare politică majoră. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, se îndreaptă spre o majoritate constituțională în legislativul de la Budapesta. Cu peste 98% din voturi numărate, formațiunea este creditată cu 138 de mandate, în timp ce alianța Fidesz-KDNP, condusă de Viktor Orbán, ar urma să obțină doar 55. Restul locurilor revin partidului de extremă dreapta Mi Hazánk.

Scrutinul de duminică marchează o răsturnare spectaculoasă de situație pe scena politică maghiară. Tisza nu doar că a câștigat alegerile, ci este pe punctul de a controla două treimi din Parlament, un prag care permite modificări constituționale.

Această performanță îi oferă lui Péter Magyar instrumentele necesare pentru a schimba radical sistemul construit de Fidesz în ultimii 16 ani.

