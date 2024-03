Liderul PPE, Manfred Weber, la București: Avem nevoie ca un politician din țările central și est-europene să fie în conducerea UE. Situația actuală, inacceptabilă

Președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat în cadrul conferinței comune pe care a susținut-o marți la București alături liderul PNL, Nicolae Ciucă, că „avem nevoie ca un politician din țările central și est-europene să fie în conducerea UE în viitorul mandat” al Parlamentului European.

Liderul PPE consideră „situația actuală, în care nici un politician din centrul și estul UE nu e la conducerea instituțiilor europene, e inacceptabilă”.

Întrebat despre șansele României a obține o funcție de vicepreședinte în Parlamentul European sau Comisia Europeană, Manfred Weber a răspuns: „Nu pot comenta legat de aceste decizii, pentru că într-o democrație cetățenii votează și sunt cei care fac majoritățile”.

El l-a lăudat pe președintele Klaus Iohannis: „Rezultatele mandatelor de 10 ani sunt impresionante atât în ce privește statuld e drept și lupta anticorupție, cât și economia”.

”Vocea președintelui Iohannis și a lui Nicolae Ciucă contează la nivel european”, a adăugat Manfred Weber, președintele PPE.

Congresul PPE are loc la București, în 6-7 martie

Congresul celei mai mari familii politice europene are loc la Romexpo, miercuri și joi, iar la eveniment iau parte .

„Mă bucur foarte mult că am primit această decizie, ca Partidul Popular European să desfășoare în următoarele trei zile congresul popularilor europeni aici, în București. Este un semn de recunoaștere a în interiorul familiei popularilor europeni, în familia de centru-dreapta a politicii europene, și în același timp este un semn de recunoaștere a relevanței pe care România o are pentru tot ceea ce înseamnă solidaritatea, unitatea și măsurile, deciziile care vor fi luate pentru viitorul Europei, ținând cont că nu peste mult timp vom parcurge prima etapă din acest an electoral, și anume alegerile europarlamentare”, a declarat președintele PNL, Nicolae Ciucă, marți, în conferința comună cu Manfred Weber.