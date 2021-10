Liviu Dragnea: „Am fost vaccinat la Rahova. Nu mi s-a dat posibilitatea să decid. Am avut și Covid în decembrie, anul trecut”

Liviu Dragnea a declarat joi seara în emisiunea Dosar de politician, cu Silviu Mănăstire, că a fost vaccinat la Rahova împotriva COVID-19, deși a trecut prin boală. Acesta a dat de înțeles că nu putea opta să nu se vaccineze:

„Am fost vaccinat la Rahova. Nu m-am vaccinat, am fost vacciant. Am avut și Covid în decembrie, anul trecut și în aprilie-mai mi s-au făcut cele două vaccinuri. Nu ai cum să nu le faci acolo. Nu mi s-a dat posibilitatea să decid, așa cum nu i s-a dat posibilitatea nimănui din sistem. Dacă nu te-ai fi vaccinat erai scos de la muncă. Eu de abia fuesem repartizat la muncă după nouă luni de izolare în celulă și nu am mai riscat”, a spus Liviu Dragnea.

Fostul șef PSD a vorbit și despre problemele de sănătate pe care le-a avut după ce a fost închis:

„Am avut și accident, am avut din păcate și o restrângere a dreptului la sănătate. Acum e mai bine, important e că merg pe picioarele mele, asta e cel mai important, și sunt sănătos și la cap. Am avut momente grele din punct de vedere psihologic în primele două zile. Atât. E vorba de reacția conștientului și a subconștientului probabil la interdicția celui mai important drept pe care îl poate avea un om, și anume libertatea. Acest sentiment de închis, la care s-a adăugat și o frustrare foarte mare față de nevinovăția pe care o știam și nedreptatea pe care am simțit-o, a făcut să fie mult mai profund acel sentiment, dar am depășit, încet, încet”, a precizat Liviu Dragnea.