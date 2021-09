Liviu Dragnea: Cu Sorin Grindeanu s-a rupt relația după ce a fost acasă la Klaus Iohannis / Sub influența SRI era Mihai Tudose. Grindeanu era păcălit de Eduard Hellvig că eu vreau să-l schimb

Liviu Dragnea, fost lider PSD, a declarat că relațiile sale de prietenie cu Sorin Grindeanu, fost premier în timpul guvernării social-democrate, s-au destrămat atunci când acesta a fost în vizită acasă la președintele Klaus Iohannis. Din acel moment, a afirmat Dragnea, Grindeanu s-a rupt de PSD.

„Nu am vorbit cu Grindeanu de mult timp. Cu Sorin s-a rupt lanțul în momentul în care a fost acasă la Iohannis, dus de Pahonțu (Lucian Pahonţu, directorul Serviciului de Pază şi Protecţie – SPP). A început să devină foarte neimplicat în activitatea Guvernului. Mihai Tudose îmi spunea des asta”, a declarat Luviu Dragnea, pentru Realitatea PLUS.

Dragnea a spus apoi că a fost dezamăgit de Grindeanu, mai ales că el chiar l-a ajutat: „Eram dispus să-l ajut să-și construiască o carieră politică. M-a dezamăgit. Construiam o discuție, dar se pierdea pe drum. Nu l-am simțit conectat la SRI, dar s-a dereglat atunci când a fost la Iohannis. L-am ajutat să ajungă ministru, să ajungă la ANCOM”.

Fostul lider social-democrat a afirmat apoi că în România e nevoie de amnistie și amnistie fiscală: „Această țară are nevoie de două acțiuni – amnistie, cu excepțiile tradiționale, și amnistie fiscală. Nu putem spera că firmele românești au șansa să mai reziste, atunci când ele merg cu tot felul de interpretări de la ANAF. Este cel mai puternic instrument ce poate fi luat din mâna statului paralel. Faptul că nu vor mai putea amenința și șantaja pe nimeni. Atunci știm că nimeni nu e șantajat de nimeni”.

Dragnea, despre implicarea serviciilor în politică

Liviu Dragnea a mai declarat că Mihai Tudose, și el fost premier în guvernarea PSD, era sub influența SRI, iar Grindeanu „era păcălit” de Eduard Hellvig, directorul SRI: „Sub influența SRI era Mihai Tudose, dar nu am spus că este securist. Tudose s-a lăsat influențat de un consilier, care era inflitrat. Sorin Grindeanu era păcălit de Eduard Hellvig, că eu vreau să-l schimb. Sub influență totală era George Iacob”.

Dragnea a mai spus că ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciilor de informații deoarece acestea primesc fonduri foarte mari și nu le verifică nimeni: „Problema o am cu cei care conduc aceste structuri și folosec acești oameni în scop personal”.

Fostul președinte PSD a fost eliberat din închisoare în iulie anul acesta. El a vorbit și despre condițiile de detenție.