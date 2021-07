Liviu Dragnea, primele declarații din sala de judecată. Ce a spus fostul lider PSD, în timpul procesului pentru eliberarea condiționată

Tribunalul Giurgiu decide astăzi dacă Liviu Dragnea va fi eliberat condiționat sau nu. Liderul PSD a fost audiat în fața judecătorilor prin videoconferință, moment în care a susținut și primele declarații din sala de judecată.

Liviu Dragnea a declarat că a muncit ori de câte ori a avut ocazia, a fost la cursuri și lunar ar fi primit recompense.

Liviu Dragnea, primele declarații din sala de judecată

„Am constatat din motivarea pe fond că eu am toate criteriile îndeplinite și nu pot fi eliberat, cum vine asta? Singura problemă e că am dat acel interviu cu instalația din penitenciar și chiar am avut o pedeapsă suplimentară.

Nu puteam să am un comportament diferit față de cel avut dinainte de a ajunge aici. Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie, să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Antena 3.

Liviu Dragnea, amenințat cu violul

Avocata fostului lider PSD a mărturisit că acesta ar fi fost amenințat cu violul, ulterior făcând și o plângere în acest sens. În timpul procesului, fostul lider PSD ar fi confirmat informația, precizând că a fost amenințat și a formulat și o plângere în acest sens.

„Având în vedere că este vorba despre o plângere penală, este un aspect nepublic. Nu am ce să vă spun în plus (…) Ce a subliniat domnul Liviu Popescu este faptul că la data la care dânsul a fost încarcerat, respectiv domnul Dragnea, a existat o poziție absolut inadmisibilă a președintelui Sindicatului din Penitenciar, prin care indirect dar în realitate în mod direct, îl amenința pe domnul Dragnea că dacă ajunge în penitenciar urmează să fie verificat, mă rog la modul la care acest domn a înțeles să scrie, mi s-a părut șoi mie și la data respectivă și acum, abominabilă o asemenea modalitate de exprimare a unui om”, a declarat avocata lui Liviu Dragnea

Tribunalul Giurgiu decide dacă Liviu Dragnea va fi eliberat condiționat sau nu

Avocata Flavia Teodosiu a oferit o serie de detalii cu privire la starea lui Liviu Dragne, dar și la procesul pentru eliberarea condiționată a fostului lider PSD.

„Ne-am judecat cu privire la contestație pe care am formulat-o cu privire la liberarea condiționată a domnului Dragnea. Sperăm ca acest complet să admită toate apărările noastre, în sensul în care dânsul îndeplinește toate condițiile spre a fi eliberat condiționat și să elimine eventual un subiectivism care sigur s-a observat (…) Noi am apreciat că dânsul, îndeplinind toate condițiile legale pe care le cere atât Codul Penal cât și Codul de Procedură Penală, poate fi admisă fără nicio problemă acestă cerere de eliberare condiționată”, a spus avocata, în fața Tribunalului Giurgiu.