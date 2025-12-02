Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă

Deși suveraniștii jubilează după sondajul care o dă pe Anca Alexandrescu la egalitate cu Daniel Băluță, bucureștenii dau un răspuns clar în ceea ce o privește pe fosta moderatoare tv.
Primii în clasamentul opțiunilor de vot ale bucureștenilor, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, sunt printre primii și la un capitol care nu le este deloc favorabil, arată datele unui sondaj AtlasIntel. La întrebarea „Care sunt politicienii pe care nu i-ați vota în niciun caz”, aproape 6 din 10 bucureșteni spun că nu ar vota-o, în nicio situație pe Anca Alexandrescu.
Concret, atunci când bucureștenii sunt întrebați care sunt politicienii de pe o listă pe care nu i-ar vota în niciun caz, cele mai multe opțiuni negative le strânge fosta realizatoare Anca Alexandrescu, 59,7%.
Pe locul secund, la distanță, se află proaspăt realesul președinte al AUR și susținător al Ancăi Alexandrescu, George Simion – 47,5%, urmat de alți doi politicieni declarați suveraniști – George Burcea (POT) – 43,1% și Virgil Alexandru Zidaru – Makaveli (SOS România) – 39,4%.
Urmează apoi Daniel Băluță – 31,5%, Cătălin Drulă – 30,8%, președintele Nicușor Dan – 27,6%, premierul Ilie Bolojan – 27,3%, Ciprian Ciucu – 17,6%, Vlad Gheorghe – 17,0% și actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu – 15,2%, arată sondajul AtlasIntel.
Cu toate astea, tot AtlasIntel o dă pe fosta moderatoare tv aproape la egalitate cu Daniel Băluță, candidatul PSD. Cei doi sunt pe primele locuri, despărțiți doar de 0,1%.
Potrivit sondajului realizat de AtlasIntel la solicitarea Hotnews, Daniel Băluță se bucură de 23,3% din voturile bucureștenilor, urmat extrem de aproape de Anca Alexandrescu. Suveranista reușește să strângă 23,2%.
Deși pare că cifrele se bat cap în cap, lucrurile nu stau chiar așa. Este foarte clar că suveranista Anca Alexandrescu are un bazin clar de votanți în București. Care merg cu ea până în pânzele albe. Sunt exact oamenii care au votat și cu Simion și cu Georgescu în București la alegerile prezidențiale.
Vedem, astfel, după rezultatele oficiale, că în turul 1 al prezidențialelor din 2024, Georgescu și Simion au strâns în București, împreună, 24,5% din voturile date în Capitală.
Iar dacă ne uităm la alegerile prezidențiale din 2025, observăm că Simion a strâns 24,8% din voturile bucureștenilor în turul 1, iar în cel de al doilea a luat 30,3%.
Dacă punem aceste cifre lângă numărul celor care o resping categoric pe Anca Alexandrescu, vedem exact câți sunt suveraniștii care pot da Bucureștiul pe mâna moderatoarei tv. Nu trebuie să uităm însă că de partea cealaltă, voturile sunt împărțite între cel puțin 3 candidați, dacă nu chiar 4. Și îi avem aici pe Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Ana Ciceală, pe partea dreaptă a scenei politice, și pe Daniel Băluță, candidatul PSD.
Iar astfel lucrurile se complică.
Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București. Sondajul AtlasIntel a fost realizat la comanda Hotnews, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de plus/minus 2%, la un grad de încredere de 95%.