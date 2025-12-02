Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă

Deși suveraniștii jubilează după sondajul care o dă pe Anca Alexandrescu la egalitate cu Daniel Băluță, bucureștenii dau un răspuns clar în ceea ce o privește pe fosta moderatoare tv.

Ce spun bucureștenii despre Anca Alexandrescu

Primii în clasamentul opțiunilor de vot ale bucureștenilor, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, sunt printre primii și la un capitol care nu le este deloc favorabil, arată datele unui sondaj AtlasIntel. La întrebarea „Care sunt politicienii pe care nu i-ați vota în niciun caz”, aproape 6 din 10 bucureșteni spun că nu ar vota-o, în nicio situație pe Anca Alexandrescu.

Concret, atunci când bucureștenii sunt întrebați care sunt politicienii de pe o listă pe care nu i-ar vota în niciun caz, cele mai multe opțiuni negative le strânge fosta realizatoare Anca Alexandrescu, 59,7%.

Pe locul secund, la distanță, se află proaspăt realesul președinte al AUR și susținător al Ancăi Alexandrescu, George Simion – 47,5%, urmat de alți doi politicieni declarați suveraniști – George Burcea (POT) – 43,1% și Virgil Alexandru Zidaru – Makaveli (SOS România) – 39,4%.

Urmează apoi Daniel Băluță – 31,5%, Cătălin Drulă – 30,8%, președintele Nicușor Dan – 27,6%, premierul Ilie Bolojan – 27,3%, Ciprian Ciucu – 17,6%, Vlad Gheorghe – 17,0% și actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu – 15,2%, arată sondajul AtlasIntel.

Tot AtlasIntel o dă pe Alexandrescu la egalitate cu Băluță

Cu toate astea, tot o dă pe fosta moderatoare tv aproape la egalitate cu Daniel Băluță, candidatul PSD. Cei doi sunt pe primele locuri, despărțiți doar de 0,1%.

Potrivit sondajului realizat de AtlasIntel la solicitarea Hotnews, Daniel Băluță se bucură de 23,3% din voturile bucureștenilor, urmat extrem de aproape de Anca Alexandrescu. Suveranista reușește să strângă 23,2%.