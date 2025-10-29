B1 Inregistrari!
Salariile bugetarilor, înghețate în 2026? Lovitură pentru angajații care lucrează la stat! Ce a anunțat Ilie Bolojan

Ana Maria
29 oct. 2025, 19:40
Ilie Bolojan Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. Ce consecințe ar avea o creștere a salariului minim
  2. Cum ar afecta regiunile din țară o astfel de creștere

Guvernul a luat o decizie în ceea ce privește o creștere a salariului minim. După ședința de miercuri a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Executivul a transmis că este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână la același nivel și în 2026. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul lunii noiembrie.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că înțelege greutățile celor cu venituri mici, însă, o creștere a salariului minim ar genera efecte bugetare în lanț.

„Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social a discutat, astăzi, despre valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan. Prim-ministrul a reamintit celor prezenţi motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an”, potrivit unui comunicat emis de Guvern.

Ce consecințe ar avea o creștere a salariului minim

De asemenea, Guvenrul a transmis că Bolojan a spus că ”înţelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectaţi de creşterea costului vieţii, dar, în egală măsură, o eventuală creştere anul viitor a salariului minim brut va genera creşteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative şi mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creşterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuţii, indemnizaţii, grile, sporuri, plafonări şi alocaţii”.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor. Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, se mai arată în comunicat.

Guvernul explică că salariul minim este legat de peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, ceea ce ar duce la majorări în cascadă ale contribuțiilor, indemnizațiilor, grilelor salariale, sporurilor și alocațiilor.

Cum ar afecta regiunile din țară o astfel de creștere

Executivul subliniază că există diferențe importante între salariile din diferite județe și regiuni. O majorare uniformă a salariului minim ar putea penaliza zonele mai sărace și ar risca dispariția unor locuri de muncă, atât în mediul rural, cât și în orașele mici.

„Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an. Consultările vor continua și luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii noiembrie”, precizează comunicatul.

