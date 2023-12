Bode a împrumutat 100.000 de euro de la tatăl unei tinere pe care o angajase consilier, la trei săptămâni după ce a ajuns ministrul Transporturilor. Răzvan Zamfir: El nu produce suficient cât să își plătească datoria (VIDEO)

Lucian Bode (PNL) a împrumutat, anul trecut, 100.000 de euro de la Dumitru Blaga, consilier județean în Sălaj, pe a cărui fiică, Georgiana Blaga (27 de ani), o angajase consilier personal în 2019, la trei săptămâni după ce a ajuns ministrul Transporturilor. Cazul a fost prezentat de Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu în emisiunea „Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, despre cazul Georgianei Blaga și împrumutul lui Lucian Bode

Pornind de la un material din și oferind și alte surse în sprijinul afirmațiilor, Răzvan Zamfir a spus: „În regulă, o tânără de perspectivă pe care domnul Bode a promovat-o la București, a numit-o consilier personal al ministrului la 27 de ani – e firesc, când vrei, la pensie? – după care în două consilii de administrație interesante. Până aici, totul ar fi în regulă, doar că ulterior domnul Bode se împrumută, fără șanse de a returna în timp util banii, 100.000 de euro de la tatăl doamnei”.

„Noi am prezentat niște informații, citând surse din presă, jurnaliștii care au publicat documentele, sigur că da, au totul documentat (…). Eu nu am nicio opinie aici. Bode a cumpărat un teren, o demonstrează Recorder, în anul în care a împrumutat 100.000 de euro. De la cine? De la colegul de partid, consilier județean, care ce? Care e milionar. Și care mai ce? Care o fată? Și ce-i cu fata aia? Păi, pe fata aia a făcut-o consilier personal domnul Bode. Când? Când era ministru al Transporturilor. Și atât? Nu, și alte lucruri, cum ar fi, membru în consiliul de adminstrație la două companii puternice. Aoleu, și care e problema? Problema e că Bode a luat 100.000 de euro, cu promisiunea că îi dă într-un an, în condițiile în care el nu produce suficient cât să își plătească datoria.

Ce a mai făcut Bode în anul în care a luat 100.000 de euro pe care nu știm cum i-a plătit înapoi, dacă i-a plătit înapoi? A luat un teren. De unde aflăm? Din Recorder, google it (căutați pe Google, n.r.), Dumitru Blaga, Sălaj, Georgiana Blaga, fiica, Lucian Bode, ministrul, Recorder, publicația, Ziar de Cluj, pentru poziție de pițipoancă”, a adăugat Răzvan Zamfir.

Radu Buzăianu a comentat situația într-o notă ironică.

„Ce e remarcabil la omul acesta, că omul diversifică, are diversitate, diversifică problemele, pentru că nu poate să rămână într-o singură problemă. Omul îți vine cu o paletă întreagă de problemuțe. Îți vine, uite, acum cu o nouă problemă. Îți vine cu problema aia, nu le mai înșirăm, tot timpul vine și produce o nouă problemă. Nu trenăm într-o singură problemă când e vorba de domnul Bode! Vine și exemplică o paletă întreagă, ceea ce, sigur, ne lasă într-o stare de admirație pentru că nu e ușor pentru un singur om să producă atâtea probleme în continuu!”, a spus Radu Buzăianu.