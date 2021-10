Lucian Bode: Este de apreciat că protestatarii nu au recurs la acte de violență. Am aplicat până acum 42 de amenzi în valoare totală de 48.400 de lei, însă ele vor fi într-un număr mult mai mare (VIDEO)

Circa 18.000 de persoane au participat la protestele desfășurate sâmbătă în 19 județe și în Municipiul București, a precizat luni Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, care spune că până acum au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 48.400 lei, însă „sigur că vor fi într-un număr mult mai mare” pentru că autoritățile evaluează imaginile și acționează în funcție de aspectele identificate.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Lucian Bode (MAI), despre protestele de sâmbătă și amenzile aplicate de autorități

Întrebat dacă se poate spune că autoritățile au fost depășite de situație, având în vedere manifestațiile de sâmbătă, ministrul Afacerilor Interne a declarat: „Categoric, autoritățile nu sunt depășite de aceste situații și aș vrea să vă spun că la sfârșitul săptămânii care s-a încheiat, în weekendul care s-a încheiat, Ministerul Afacerilor Interne a acționat cu peste 24.000 de efective pe cele patru paliere, pe siguranță publică, pe situații de urgență, pe zona de frontieră, a migrației ilegale, și pe zona respectării măsurilor de protecție sanitară”.

„Aș reveni la componenta de siguranță și ordină publică. Așa cum ați văzut, sâmbătă au avut loc proteste în 19 județe, respectiv în Municipiul București. Noi am înregistrat ca participând la aceste proteste aproximativ 18.000 de persoane, din care 3.000 la nivelul celor 19 județe și 15.000 în Municipiul București. Forțele de ordine au acționat, în opinia mea, cu responsabilitate, cu profesionalism, chiar dacă la un moment dat am văzut că a stârnit multe discuții în spațiul public afirmația purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei, care le mulțumea protestatarilor pentru faptul că au protestat în siguranță. Sigur că eu nu pot să mulțumesc unor oameni care nu respectă legea, însă în același timp am văzut în București 15.000 de oameni care au ales să protesteze pașnic, în condițiile în care aveam informații că în interiorul acestor 15.000 de protestatari se află grupuri care îndemnau la acte de violență, deci cel puțin din acest punct de vedere este de apreciat faptul că protestatarii nu au recurs la acte de violență”, a adăugat Lucian Bode.

Oficialul spune că au fost conduse la secție opt persoane doar în Capitală.

„Cu toate că forțele de ordine au fost provocate, au fost stropite cu apă, au fost lovite cu diverse obiecte, au reacționat în mod responsabil, profesionist și la momentul potrivit pe cei care s-au făcut vinovați de astfel de fapte i-au extras, i-au condus la secție și i-au sancționat corespunzător. Vorbim despre opt astfel de persoane doar în Municipiul București. Sigur că am aplicat până în acest moment 42 de sancțiuni contravenționale legat strict de proteste, ele sigur că vor fi într-un număr mult mai mare pentru că noi evaluăm imaginile și, în funcție de cum identificăm persoanele care încalcă legea, le vom sancționa”, a mai afirmat șeful MAI.