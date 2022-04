Lucian Bode: Nu s-a pus problema în nicio ședință a coaliției să venim cu taxe, impozite noi / Guvernul are obligația să găsească resurse pentru a acoperi toate cheltuielile statului (VIDEO)

Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și secretar general al PNL, susține că în nicio ședință a coaliției nu s-a pus problema să fie introduse taxe sau impozite noi.

„Guvernul are obligația să găsească resurse pentru a acoperi toate cheltuielile pe care le are statul”, spune Lucian Bode

„Așa cum bine știți, ultimele discuții pe seama taxelor, impozitelor și sprijinului acordat românilor, companiilor, mediului de afaceri s-au desfășurat aici, la Parlament, și au fost prezentate public măsurile pe care Guvernul le-a luat. Acum noi urmează să venim cu proiecte de acte normative să putem să implementăm aceste decizii ale coaliției. Nu s-a pus problema în nicio ședință a coaliției să venim cu taxe, impozite noi”, a declarat liberalul, marți, la Parlament.

Fiecare măsură decisă de coaliție „a fost fundamentată”, susține Lucian Bode.

„Guvernul are obligația să găsească resurse pentru a acoperi toate cheltuielile pe care le are statul. Ați văzut . Sigur că sunt cheltuieli foarte, foarte mari și pe zona de investiții, am depășit pentru prima dată 7% din PIB alocat investițiilor după mai mult de 10 ani (…). Fiecare măsură a fost fundamentată, a fost prezentată pe rând fiecare în coaliție”, a adăugat ministrul.