Lucian Viziteu, despre rezolvarea problemelor de mediu din Bacău: „Acest munte de toxicitate era în mijlocul orașului. Am schimbat regimul juridic, am găsit finanțare și acum este aproape să fie închis” (VIDEO)

Lucian Viziteu a declarat miercuri seara, într-o intervenție în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac că una dintre problemele de mediu pe care a reușit să o rezolve în municipiul Bacău în cei patru ani de mandat este închiderea haldei de fosfogips:

Lucian Viziteu, despre închiderea haldei de fosfogips

“O mare problemă de mediu a orașului care a generat și o legislație națională era o haldă de fosfogips. Imaginați-vă un munte alb, cu o substanță toxică și cancerigenă, și radioactivă ca urmare a unor exploatări industriale de acum 30 de ani.

Acest munte de toxicitate este în mijlocul orașului, nimeni nu făcuse nimic cu el, am reușit și am schimbat regimul juridic, am găsit finanțare și acum este aproape să fie închis și această problemă gravă a băcăuanilor de exemplu este rezolvată”.

Primarul municipiului Bacău a vorbit și despre încercarea reprezentanților PSD din Consiliu de a bloca acest proiect:

“A fost o provocare mai ales că în consiliu sunt mulți oameni retrograzi cum sunt cei de la PSD care caută orice oportunitate de a opri dezvoltarea. Chiar în prima fază a acestui proiect, și PSD, și Partidul Ecologist s-au opus proiectului.

Pare să fie o răutate, unii chiar nu vor să se întâmple nimic în oraș. Cred că PSD se hrănește din subdezvoltare.

În momentul în care de adresezi unor persoane care au fost văduvite de joburi bune, de condiții de trai bune, atunci ei se bucură și la o sacoșă. Chiar în Bacău, președintele CJ, domnul Ivancea care este și contracandidatul meu, culmea, umblă zilele acestea cu sacoșa. Pur și simplu, gestul nu mai este compatibil cu 2024. Pare un fel de mită electorală”.