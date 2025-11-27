Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a explicat joi, pentru B1 TV, de ce pe Ciprian Ciucu (PNL) în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Ce a spus Orban despre Ciucu

„Vreau să am garanția că Primăria Capitalei nu va încăpea din nou pe mâna caracatiței PSD. Vreau să am garanția că proiectele bune începute vor fi continuate. Vreau să am garanția faptului că toate clientelele flămânde mai ales din zona PSD nu vor putea fi mufate la Primăria Capitalei. Și vreau să am garanția că la Primăria Capitalei ajunge un om care știe administrație și care a probat performanța în administrație. De aceea îl susțin pe Ciprian Ciucu.

Am analiza situația foarte serios cu colegii mei și lucrurile sunt clare. Ciucu e umăr la umăr cu Băluță în toate sondajele și pentru a avea garanția că va câștiga și că vom avea un primar corect, priceput, un primar care să nu facă jocurile PSD, e nevoie de o concentrare a voturilor oamenilor care au o gândire democratică, zona de centru, centru-dreapta pentru candidatul cel mai bine plasat”, a declarat Ludovic Orban.

Orban lămurește contextul anunțului său

Acesta a afirmat apoi că „nu există nicio legătură” între faptul că președintele Nicușor Dan recent din funcția de consilier prezidențial și faptul că acum el a anunțat că-l susține pe Ciucu.

„Există o legătură. Dacă aș fi rămas consilier prezidențial, nu aș fi exprimat public susținerea pentru niciun candidat, că așa mi-ar fi cerut fișa postului. Acum, în schimb, sunt un cetățean care nu ocupă nicio funcție care să-mi restrângă dreptul de poziționare. Sunt un om liber”, a nuanțat apoi Orban.

Acesta a admis apoi că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan „mai puțin legată de Primăria Capitalei, cât de situația politică actuală și de perspectivele politice” și există deschidere din partea amândurora pentru continuarea dialogului”.