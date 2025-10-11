B1 Inregistrari!
Ludovic Orban, avertisment pentru premierul Bolojan. Sarcina dificilă pe care trebuie s-o îndeplinească premierul

Adrian Teampău
11 oct. 2025, 16:40
Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ludovic Orban, avertisment pentru premier
  2. Bolojan trebuie să eficientizeze instituțiile publice
  3. Coaliția bate pasul pe loc
  4. Ludovic Orban recomandă restructurarea sinecurilor
  5. „Reforma șchioapă” propusă în administrația locală

Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, i-a transmis un avertisment premierului Ilie Bolojan. Credibilitatea României în fața Comisiei Europene depinde de bugetul întocmit pentru 2026.

Ludovic Orban, avertisment pentru premier

România va fi judecată, la Comisia Europeană și de agențiile de rating în funcție de bugetul de stat pentru 2026. Avertismentul, către premierul Ilie Bolojan, a venit din partea consilierului prezidențial Ludovic Orban. Potrivit spuselor sale, țara noastră este sub monitorizarea Bruxelles-ului, în contextul declanșării procedurii de deficit excesiv.

„Ştim foarte clar că suntem sub monitorizare la nivelul Comisiei Europene, că România este în procedură de deficit excesiv. Agenţiile de rating care dau, cât de cât, un certificat de bonitate, de încredere, urmăresc evoluţiile. Şi unul din elementele cele mai importante de care se va ţine cont în evaluarea conduitei României este Legea bugetului de stat”, a avertizat consilierul prezidențial.

Orban a precizat că Guvernul trebuie să adopte măsurile de restructurare și de tăiere a cheltuielilor pentru ca legea bugetului să fie credibilă. El a mai spus că proiectul de lege a bugetului trebuie depus în Parlament în luna octombrie.

„Nu poţi să faci Legea bugetului de stat, care, deja, trebuie elaborată, pentru că ea trebuie depusă în Parlament în octombrie, conform Legii finanţelor publice, dacă nu iei măsurile de reformă, de restructurare, de reducere a cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli nenecesare”, a explicat fostul premier, într-o emisiune la Digi 24.

Bolojan trebuie să eficientizeze instituțiile publice

Ludovic Orban a mai spus că actuala guvernare a luat o serie de măsuri necesare, cu referire la pachetul de austeritate, respectiv, creșterea taxelor, tăierea pensiilor și salariilor. Pe de altă parte, a atras atenția că este nevoie de o restructurare în administrație, de eficientizarea activității instituțiilor publice, precum și de orientarea acestora către cetățean.

„Vedem că de două luni de zile coaliţia nu reuşeşte să găsească o soluţie pentru a opera aceste reduceri de personal, reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal, pentru că fiecare dintre formaţiunile politice vine cu propria idee şi, de fapt, nu vine cu nicio idee. Este vital să ajungă la o decizie cât mai repede”, a punctat Ludovic Orban.

Consilierul prezidenţial a fost întrebat dacă este vina lui Ilie Bolojan pentru că nu reuște să impună măsurile de concediere colectivă în administrația locală. El a spus că guvernul ar fi trebuit să impună concedierile colective din primele zile ale guvernării. Acum, după erodarea imaginii și a credibilității actualului guvern care a pus toată criza fiscal-bugetară pe seama oamenilor de rând, va fi mult mai dificil.

„Nu poţi să pui răspunderea… Ilie Bolojan a venit cu nişte propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate, aşa cum le-a propus Ilie Bolojan, şi s-a venit cu tot felul de alte propuneri de soluţii, unele dintre ele care nu stau în picioare. Acum, să fim cinstiţi, eu vă spun o părere personală: e mult mai greu să faci restructurări acum decât dacă le-ai fi făcut din prima zi a guvernării.

Coaliția bate pasul pe loc

Ludovic Orban susține că măsurile de concediere și reducere de personal trebuiau implementate din primele zile ale guvernării. El a precizat că, în loc să facă acest lucru, Ilie Bolojan a tăiat din sporuri.

„Dacă în prima zi a guvernării se dădea ordonanţă de urgenţă care spunea «trecem pe rând o treime dintre angajaţi în şomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile», rezistenţa ar fi fost mult mai mică.  S-au operat nişte cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat, mă rog, la nişte cheltuieli care nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administraţiei”, a afirmat Orban.

În prezent, a arătat Ludovic Orban, coaliția caută să găsească o soluție pentru a face reduceri de personal. Or, fiecare partid vine cu propriile idei, iar o decizie nu poate fi adoptată.

„Vedem că de două luni de zile coaliţia nu reuşeşte să găsească o soluţie pentru a opera aceste reduceri de personal, reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal, pentru că fiecare dintre formaţiunile politice vine cu propria idee şi, de fapt, nu vine cu nicio idee. Este vital să ajungă la o decizie cât mai repede”, a punctat Ludovic Orban.

Ludovic Orban recomandă restructurarea sinecurilor

Consilierul prezidențial a declarat că este nevoie de o restructurare a agențiilor și autorităților, dar și a administrației locale. Deși au promis, la preluarea mandatului guvernamental că vor reduce sinecurile politice, până în prezent liderii partidelor coaliției de guvernare nu s-au atins de nici unul dintre controversații sinecuriști de lux. Mai mult, au fost impuse alte teme pe agenda publică pentru ca subiectul să fie trecut sub tăcere.

„Trebuie să faci o restructurare a agenţiilor, a autorităţilor, o restructurare inclusiv în administraţia locală. După aceea, într-un fel, nu ştiu dacă aţi văzut disputa, că, iniţial, pachetul al treilea a fost botezat de reformă a administraţiei locale şi, cumva, şi-au justificat unele dintre partide care nu au fost de acord cu propunerile premierului Ilie Bolojan, spunând că trebuie restructurări şi în administraţia centrală. Dar, unde sunt propunerile de restructurare în administraţia centrală?”, s-a întrebat retoric Orban

Consilierul prezidențial crede că oamenii vor judeca guvernarea lui Bolojan per ansamblu și nu vor trece sub tăcere faptul că ei au fost oblugați să plătească costurile crizei provocate de politicieni.

„Evident, revin şi spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ţine. Oamenii vor judeca guvernarea şi nu vor face o diferenţă între partidele politice, chiar dacă unii îşi imaginează că, dacă joacă într-un fel, ca să se detaşeze de răspunderea politică pentru măsurile impopulare, ei nu vor scăpa de pierderile de încredere şi de votanţi”, a subliniat consilierul prezidenţial Ludovic Orban.

„Reforma șchioapă” propusă în administrația locală

În ce privește administrația locală, Ilie Bolojan a propus concedieri colective și creșterea taxelor și impozitelor locale cu 80%, dar nu și măsuri de eficientizare a cheltuielilor primăriilor și consiliilor locale. Deși susține că prin concedieri colective se vor reduce cheltuielile, raționamentul premierului este greșit.

În realitate, prin concedieri și prin creșterea taxelor și impozitelor, primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani la bugetul local. În condițiile în care nu vor fi luate măsuri care ca să ducă la eficientizarea cheltuielilor – care nu există în pachetul lui Bolojan – nimic nu-i va împiedica pe primari să risipească banii publici ca și până acum, pe achiziții inutile, externalizarea serviciilor către clientela de partid, petreceri și paranghelii locale.

Or, o reformă reală ar trebui să aducă un echilibru în administrația locală, între venituri și cheltuieli, ceea ce nu fac măsurile propuse de echipa guvernamentală. Prin concedierile colective și creșterea taxelor vor spori veniturile la bugetele locale, dar în lipsa unor reguli de eficientizare a cheltuielilor și a unor măsuri de control care să impună primarilor să reducă risipa, lucrurile vor funcționa ca și până acum.

