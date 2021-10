Ludovic Orban: Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric sunt gata să creez o construcție politică, care să continue Partidul Național Liberal

Ludovic Orban a afirmat, duminică seară, că tot ceea ce s-a întâmplat la Congresul PNL l-a făcut să se gândească dacă mai are ce căuta în acest partid. Declarația a fost făcută la Realitatea Plus, unde fostul lider al liberalilor a mai spus că este gata să facă o construcție politică în continuarea PNL atunci când va fi convins că actuala formațiune „a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric”, transmite G4Media.ro.

Ludovic Orban: „Cu siguranță am un viitor în viața publică din România”

„Pe mine ce s-a întâmplat duminică la PNL m-a făcut pentru prima dată să mă gândesc dacă mai am ce căuta în acest partid. (…) Să vezi miniștri, să vezi prefecți care controlează votul, primari, să-i impiedice pe oameni, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Peste aceste lucruri eu nu pot să trec. Ce garanție am că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla”, a spus Ludovic Orban, care susține că au existat patru sistem de control al votului, printre care și fotografierea și verificarea votului.