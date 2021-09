Ludovic Orban: Joaca de-a politica trebuie să se termine! Cine poartă răspunderi pentru această criză gravă trebuie să și le asume și să acționeze în consecință. După 25 septembrie, PNL are capacitatea să pună punct crizei (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că este vital să se ajungă cât mai repede la o soluție clară pentru a pune capăt crizei politice. „Cine poartă răspunderi pentru grava criză în care a fost aruncată România trebuie să își asume răspunderile și să acționeze în consecință”, a subliniat liderul liberalilor, care a pledat pentru refacerea coaliției cu USR PLUS și UDMR.

Peste 70 de liberali au lansat un apel public pentru soluționarea crizei politice și guvernamentale. Documentul poate fi consultat integral AICI.

Ludovic Orban: „După 25 septembrie am convingerea că PNL are deplina capacitatea de a pune punct acestei crize, de a reconstrui coaliția”

„În campania electorală pentru alegerile parlamentare, Partidul Național Liberal a promis românilor patru ani de pace, de stabilitate politică, patru ani de investiții, de dezvoltare, de creștere economică, de modernizare, de creștere a calității serviciilor publice, de creștere a calității vieții și până la urmă de creare de oportunități pentru fiecare dintre români pentru a trăi mai bine. Cu mare greutate, am reușit să negociem un acord de coaliție care a dus la formarea unui Guvern al forțelor de centru-dreapta, un guvern care s-a prezentat în fața Parlamentului și care a obținut votul de încredere cu o majoritate confortabilă pentru un program de guvernare. Din păcate, pe 1 septembrie, ca urmare a unor decizii unilaterale, am intrat într-o criză politică, care afectează grav România”, a declarat liderul liberalilor.

Ludovic Orban și liberalii care îl susțin au pledat pentru refacerea coaliției formate după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

„La ora actuală, pentru noi este vital ca într-un termen cât mai scurt, prin participarea tuturor actorilor politici și instituționali, să se ajungă la o soluție clară de a pune capăt crizei. Poziția noastră categorică este că singura coaliție decentă, onorabilă, care poate să asigure o guvernare în beneficiul României, este coaliția care s-a format după alegerile parlamentare, o coaliție între Partidul Național Liberal, USR PLUS, UDMR, cu sprijinul grupului minorităților. Fără majoritate parlamentară nu putem adopta nicio lege, nu putem implementa nicio reformă și nu avem capacitatea de a conferi stabilitate și sustenabilitate politicilor publice de la nivel guvernamental. Joaca de-a politica trebuie să se termine! Cine seamănă vânt culege furtună. Cine poartă răspunderi pentru grava criză în care a fost aruncată România trebuie să își asume răspunderile și să acționeze în consecință”, a adăugat președintele PNL.

Ludovic Orban s-a arătat convins că PNL, după Congresul din 25 septembrie, va avea deplina capacitate pentru a pune capăt crizei și pentru a reconstrui coaliția.

„În ce ne privește pe noi, liberali adevărați, liberali care au muncit în toate campaniile Partidului Național Liberal, am construit timp de patru ani de zile un partid serios, responsabil, care atunci când ajunge la guvernare să aibă capacitatea să guverneze România în beneficiul românilor, suntem la dispoziția românilor, și după 25 septembrie am convingerea că Partidul Național Liberal are deplina capacitatea de a pune punct acestei crize, de a reconstrui coaliția, de a recâștiga încrederea cetățenilor în Guvern și de a asigura o guvernare performantă pentru dezvoltarea și modernizarea României”, a mai spus Ludovic Orban.