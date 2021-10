Ludovic Orban: Klaus Iohannis a pierdut orice legătură cu realitatea. De multe ori am senzația că a fost înlocuit cu o sosie

Ludovic Orban spune că a colaborat foarte bine cu președintele Klaus Iohannis în perioada în care era premier, însă lucrurile s-au schimbat în acest an, iar șeful statului a devenit de nerecunoscut.

Ludovic Orban spune despre Klaus Iohannis că „a pierdut orice legătură cu realitatea”

„Președintele și-a dorit să fie Cîțu președinte ca să nu fiu eu. Am fost șeful lui de campanie în 2019. În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, președintele a fost implicat în bătălia contra pandemiei, realizarea măsurilor de salvare a companiilor, a locurilor de muncă, a relansării economice”, a declarat Ludovic Orban, duminică seară, la Realitatea Plus.

Fostul premier și președinte al PNL spune că nu înțelege „nimic din ceea ce a făcut” Klaus Iohannis în 2021.

„După 1 ianuarie eu nu mai înțeleg nimic din ceea ce a făcut Iohannis. De multe ori am senzația că a fost înlocuit cu o sosie, nu pot să-l recunosc față de perioada în care am colaborat și a făcut o grămadă de lucruri pentru țară. A pierdut orice legătură cu realitatea”, a adăugat Ludovic Orban.

De altfel, Ludovic Orban anunța încă de la finalul Congresului PNL că între el și Klaus Iohannis „nu mai există niciun parteneriat”. La câteva zile distanță, reclamând „o lovitură de partid”, fostul lider al liberalilor revenea cu o nouă declarație și îl acuza pe Președintele României că a încălcat Constituția atunci când și-a exprimat susținerea pentru Florin Cîțu.