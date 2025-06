Ludovic Orban nu crede în rotativa la guvernare: „E o idee tâmpită și s-a demonstrat că nu aduce nimic bun”(VIDEO)

Negocierile pentru formarea viitorului guvern, cu PSD, trebuiau purtate cu mai multă fermitate, fără ca partidele de dreapta să cedeze șantajului social-democraților care își doresc să preia după ce vor fi implementate măsurile nepopulare pentru reducerea deficitului.

Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei a vorbit, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Politica Zilei cu Ioana Constantin despre felul în care trebuiau purtate negocierile pentru numirea unui viitor guvern. În opinia sa, ideea rotativei, propusă de PSD a demonstrat că nu aduce nimic bun în practică și nu trebuia acceptată. Mai mult, a arătat liderul politic, PSD, principalul responsabil pentru explozia deficitului și a prăbușirii econimiei, nu ar fi trebuit lăsat să-și facă jocul la negocieri.

„E o idee tâmpită. S-a demonstrat că nu a adus nimic bun, în practică. Rotativa nu permite exercitarea unei autorități reale de către premier. Plus că în rotativa asta, Bolojan va fi premier în perioada în care vor fi luate măsurile nepopulare, absolut necesare, indispensabile, care sunt necesare tocmai din cauza guvernării catastrofale din ultimii trei ani când a explodat deficitul și au prăbușit economia, literalmente.

Practic aproape nu mai avem creștere economică, investițiile străine sunt în scădere, investițiile private de asemenea, mai ales în zona de construcții. Producția industrială este într-o scădere continuă. Deci economia a fost pusă pe butuci s-a generat un deficit uriaș și acum trebuie să repare toate aberațiile acestea Ilie Bolojan pentru ca apoi PSD să vină cu premier în perioada electorală și să prăbușească din nou bugetul în prag de alegeri prin cheltuieli electorale care să determine cât mai multe voturi pentru PSD”, a explicat Ludovic Orban.

PSD trebuia să fie în opoziție

a mai spus că rezultatul acestor negocieri este de neaccpetat pentru că PSD a fost lăsat să facă ceea ce a vrut. În opinia sa, partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR nu ar fi acceptat să facă acest lucru de teama unei guvernări minoritare. Dimpotrivă, ideea ar fi fost să-i trimită pe social-democrați în opoziție pentru dezastrul pe care l-au provocat în ultimii trei ani.

„Mi se pare un rezultat de neacceptat, pentru că a făcut ce a vrut în perioada asta…pur și simplu a făcut ce a vrut. Teama de o guvernare minoritară a determinat ca PSD să fie primadona acestor negocieri, să obțină ce au vrut, în condițiile în care PSD ar trebui să intre în pământ de rușine pentru toată mizeria pe care a făcut-o în ultimii trei ani de zile, nicidecum să aspire la poziția de premier și la o reprezentare guvernamentală atât de amplă precum a obținut în negocieri”, a mai arătat Ludovic Orban.

Liderul Forța Dreptei consideră că peste numărul de mandate parlamentare, în viața politică ar trebui să conteze mai mult onorabilitatea, integritatea, legitimitatea. Totodată, el a precizat că marea majoritatea a votanților lui Nicușor Dan au fost oameni care nu mai doresc PSD la guvernare. Deci, președintele ar trebui să țină cont și de voința acestora.

„Deasupra cifrelor din parlament există multe alte lucruri care contează în viața publică: onorabilitatea, integritatea, legitimitatea…Nicușor Dan a fost ales de 6,2 milioane de cetățeni români din care, probabil, 90% nu mai vor PSD la putere. Asta primesc oamenii care l-au votat pe Nicușor Dan? Tot rotativă și tot cu PSD în rol de premier în an electoral?”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban acuză PSD de sabotaj

În opinia liderului politic, o guvernare minoritară ar fi fost o soluție mult mai bună, în condiția în care PSD nu este un partid serios și va face tot ce poate pentru a sabota orice încercare de reformă profundă care îi va afecta interesele.

„Problema pe care o am este că nu am încredere în PSD. Chiar intrat la guvernare nu am nici o garanție că PSD nu va face joc la offside și ca să împiedice orice reformă profundă care trebuie făcută….Alternativa ar fi fost un guvern minoritar… Și ce făceau, anticipate? Să se ducă în alegeri anticipate cu 15%? Nici un partid nu vrea anticipate, nici măcar parlamentarii AUR nu-și doresc anticipate pentru că trebuie să «marce», căci nici unul nu are garanția că va fi pe listă dacă nu dă arvuna la șeful de partid, la Simion. Nimeni nu vrea anticipate. SOS-iștii și POT-iștii nu mai există, practic, în sondaje, nu vor mai trece pragul”, a menționat Ludovic Orban.

Ludovic Orban consideră că negocierile ar fi trebuit purtate în forță, fără să i se accepte PSD-ului orice pretenție. El a precizat că PSD a demonstrat că nu este capabil să facă nici o reformă.

„Pe fondul acesta se putea negocia mult mai în forță. Dacă acesta este rezultatul, este un rezultat prost mai ales că, repet, chiar și cu PSD în interiorul guvernului, va pune nisip în angrenaj și din toate pozițiile pe care le va deține va împiedica orice reformă reală care să ducă la schimbarea lucrurilor care au revoltat lumea și care au determinat să ajungem în această catastrofă.

Să ne aducem aminte toate aberațiile fiscale scoase din joben de Ciolacu. Cu introducerea taxării contractelor part-time, impozitul pe cifra de afaceri, impozit progresiv pe microîntreprinderi. Nici o reformă… nici în pensii speciale, nici o reformă a administrației. Și când au desființat 200.000 de locuri vacante și s-au lăudat de parcă ar fi făcut o amplă reformă, au existat în ordonanță 20 de excepții. Mi se pare de neacceptat ca PSD să fie vioara I, în continuare”, a afirmat liderul politic.

Orban îndeamnă PSD să treacă în opoziție

Ludovic Orban a comentat și discuțiile pe care le poartă PSD pentru a decide dacă intră la guvernare sau rămâne în opoziție. El crede că social-democrații ar trebui ținuți în afara guvernării. Potrivit spuselor sale, chiar dacă Marcel Ciolacu nu se mai află la conducerea PSD, echipa lui, oamenii care au provocat tot dezastrul au rămas în conducere.

„Să nu intre la guvernare. Cine îi roagă să intre la guvernare. Să stea în opoziție, să stea în afara puterii pentru că și-au bătut joc, la guvernare fiind, de România. Să le fie rușine. Chiar nu mai au nici o urmă de bun simț, să aibă o minima decență să-și dimensioneze pretențiile la starea de fapt pe care au creat-o și, mai ales, să-și pună cenușă în cap pentru porcăriile pe care le-au făcut în ultimii trei ani. În continuare, ei joacă cu aceeași echipă. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nu mai este Ciolacu președinte, dar este întreaga echipă pe care a girat toate măsurile care au explodat deficitul și au prăbușit economia și au împiedicat orice reformă în România

Ne-au făcut de râs în fața Comisiei Europene care nu mai are încredere în noi decât după ce vede măsurile adoptate, la cât i-au mințit Ciolacu și reprezentanții guvernului său. Or să se ducă (la Bruxelles – n. red.) cu programul de guvernare pe care îl vor prezenta la învestirea guvernului în Parlament”, a subliniat Ludovic Orban.

PSD, un partid anti-democratic

Ludovic Orban consideră că PSD nu este un partid pro-european și nici un partid democratic. Dimpotrivă, acest partid este responsabil pentru felul în care a ajuns statul român, o democrație slabă, cu instituții politizate și care nu funcționează în interesul cetățenilor.

„Eu am cu totul alt punct de vedere, poate ies din front. Pentru mine PSD nu este un partid democratic pro-european. Pentru mine, PSD este vinovat pentru că România, în loc să aibă o democrație consolidată și un stat de drept care să garanteze drepturile, libertățile și dezvoltarea economică, ne-a adus într-o democrație originală în care nu avem un mediu privat concurențial, în care instituțiile nu funcționează pentru că au fost politizate excesiv și au fost transformate în instrumente de partid și în care guvernarea nu se face pentru binele public ci în interesul PSD”, a mai arătat Ludovic Orban.

Președintele Forța Dreptei a mai spus că, ținând cont de toate aceste aspecte, Nicușor Dan și partidele pro-europene nu trebuiau să cedeze în fața șantajului făcut de social-democrați și nici să accepte rotativa.

„Cred că trebuia negociat altfel, cu hotărâre, determinare și fără teamă de șantajul pe care îl face PSD că nu va exista majoritate pentru învestire. De aia există această procedură ca să se încerce. Părerea mea este că trebuia numit Bolojan încă din prima săptămână și susținut la negocieri. În momentul în care s-a prelungit atît de mult, patru săptămâni, negocierea, aceasta a fost principala pârghie de șantaj pe care a folosit-o PSD. Să nu cumva să rămână Bolojan premier și după ce se vor lua măsurile de corectare a gravelor deficite pe care le avem și își va încasa toată impopularitatea pentru măsurile care vor fi luate. Ei vor ca apoi să vină să culeagă cireașa de pe tort, cei care ar trebui să stea cu cenușă în cap”, a spus Ludovic Orban.