Ludovic Orban, primele declarații după ce a fost demis de Nicușor Dan. Ultima discuție dintre cei doi (VIDEO)

Ludovic Orban a venit cu precizări după ce Nicușor Dan l-a demis din fucnția de consilier prezidențial. Orban spune că șeful statului a fost deranjat că e prea vocal.

Motivele demiterii lui Ludovic Orban

„Azi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte. Această decizie a fost a președintelui, a fost decizia lui, să nu coafăm o realitate. A dus la o discuție în contradictoriu. Am declarat că cineva se folosește de imaginea președintelui în alegeri. Cel care conduce Administrația Prezidențială e președintele României, care are dreptul să își aleagă echipa și să elibereze din funcție consilieri cu care consideră că nu poate colabora.

Nu regret această declarație. În relația dintre mine și președinte eu nu am nicio datorie, cred că mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine. Personal, înțeleg decizia președintelui, m-ar fi bucurat să înțeleg alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că mi se pare un fleac această declarație, în apărarea președintelui.”, a spus .

Colaborarea dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan

„L-am susținut pe Nicușor, în 2020, în 2025. Nu eu am cerut sa intru în echipa lui, ci el a cerut. Nu am acceptat ușor. Am cumpănit decizia și am acceptat ca să fiu util pentru instituția prezidențială. Mi-am exercitat funcția o lună jumătate cu loialitate, corectitudine și implicare activă. Nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele. Nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a adresat niciun reproș.

Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul. Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, dacă nu în discuții private, o voi face public.

Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale.”, a declarat Ludovic Orban.