Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 21:41
Sursa foto: Ludovic Orban / Facebook
Ludovic Orban e declară părintele politic al actualului președinte Nicușor Dan. El consideră că șeful statului n-ar fi trebuit să-l demită având în vedere „calibrul” și cartea sa de vizită.

Ludovic Orban se declară părintele politic al lui Nicușor Dan

Ludovic Orban a vorbit despre demiterea sa din funcția de consilier prezidențial și despre supărarea pe care acest gest a provocat-o susținătorilor lui Nicușor Dan. Într-o astfel de situație, ipotetic vorbind, l-ar fi sfătuit pe șeful statului să nu ia o astfel de decizie. El a explicat de ce nu ar fi fost de acord să demită un consilier de „calibrul său”.

„Dacă m-ar fi întrebat ca și consilier prezidențial dacă să-l demită pe Ludovic Orban, i-aș fi spus că există un consilier pe care, sfatul meu ar fi să nu-l demită din câteva motive: calibrul, dar lăsăm falsa modestie deoparte, backgroudul, experiența și doi, foarte multă lume știe ce am făcut eu pentru Nicușor Dan” a spus Ludovic Orban.

Fostul consilier prezidențial a declarat că a fost părintele politic al actualului președinte pe care l-a susținut să câștige alegerile la Primăria Capitalei, în 2020 și 2024, dar și pe cele prezidențiale, în 2025. În opinia sa, ceilalți susținători ai lui Nicușor Dan nu sunt foarte încântați pentru că președintele se înțelege prea bine cu PSD sau pentru declarațiile sale referitoare la magistrați și pensiile acestora.

„Am fost ca un fel de părinte politic al lui Nicușor Dan, de la Primăria Capitalei 2020, Primăria Capitalei 2024, inclusiv prezidențialele din 2025; trei, faptul că ceea ce gândesc și ceea ce spun este în mare măsură conform așteptărilor celor care au crezut în Nicușor Dan”, a declarat Orban.

Ce spune despre rolul lui Nicușor Dan

În acest context Ludovic Orban a vorbit despre rolul lui Nicușor Dan în actualul conflict dintre magistrați și guvern pe tema pensiilor speciale. În opinia sa, președintele a greșit când a acceptat să medieze între politcieni și magistrați. Fostul consilier crede că atît președinta ÎCCJ, Lia Savonea, cât și șefa CSM, Elena Costache sunt persoane nerezonabile cu care nu se poate ajunge la un acord.

„Este un om care trebuie să medieze, a încercat să medieze. A avut bună intenție să încerce să medieze și să se ajungă la o soluție astfel încât să se evite posibilitatea de atacare la Curtea Constituțională. Numai că nu se poate discuta cu actualii lideri ai magistraților, adică cu președinte ÎCCJ și cu președintele CSM pentru că sunt complet nerezonabili. Dacă m-ar fi întrebat dacă să genereze această mediere, eu l-aș fi sfătuit să nu încerce această mediere. Era suficientă medierea pe care a făcut-o între partide marțea trecută”, a mai afirmat Orban.

Fostul consilier și-a justificat atitudinea care a dus la demiterea de la Cotroceni. Orban a precizat că declarațiile sale au fost similare celor pe care le-a făcut în trecut, mai ales referitor la pensiile magistraților. De asemenea, a precizat, au fost în acord cu linia politică a Președinției.

„Eu sunt consecvent în declarațiile pe care le-am dat de-a lungul timpului și inclusiv în poziția pe care a avut-o președintele, Iar eu am exprimat o poziție conform poziției președintelui care a avut o anumită flexibilitate, manifestată doar cu dorința de a se ajunge la o înțelegere. Să ne aducem aminte că a spus că 70 sau 75% se poate ajunge la o înțelegere sau că 10 ani sau 15 ani, perioada de tranziție se poate ajunge la o înțelegere”, a precizat Ludovic Orban.

Ludovic Orban susține că a prezentat poziția președintelui

Fostul consilier susține că a expus, în fiecare dintre ieșirile sale publice poziția și punctul de vedere al președintelui Nicușor Dan. Din perspectiva lui Ludovic Orban, șeful statului a încercat să obțină un acord, astfel încât să evite o nouă sesizare la CCR pe tema pensiilor speciale ale magistraților.

„Inclusiv eu am spus aceste lucruri despre această flexibilitate și am manifestat dorința președintelui care a încercat să ajungă la o înțelegere astfel încât să se evite un nou atac la Curtea Constituțională care să ducă la pierderea celor 230 de milioane la care avem dreptul din tranșa a treia de la PNRR”, a concluzionat Ludovic Orban.

