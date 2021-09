Ludovic Orban: Sunt pregătit să îmi asum răspunderea guvernării / Dacă va exista posibilitatea de a discuta din nou despre portofolii, eu sunt deschis / Nominalizarea miniștrilor e apanajul formațiunilor (VIDEO)

Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, s-a arătat gata să își asume răspunderea guvernării în eventualitatea în care se va impune la congresul de sâmbătă. „Am arătat că pot să guvernez România în cea mai grea perioadă pe care a trăit-o România după Al Doilea Război Mondial”, a subliniat liderul liberalilor, joi seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Ludovic Orban, pe B1 TV: „Pentru mine e un lucru normal să îmi asum răspunderea guvernării”

„Eu sunt pregătit să îmi asum răspunderea guvernării și, de altfel, pentru mine e un lucru normal să îmi asum răspunderea guvernării că am arătat că pot să guvernez România în cea mai grea perioadă pe care a trăit-o România după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Ludovic Orban.

El a explicat că la negocierile de la Cotroceni se va merge cu propunerea convenită între parteneri.

Referitor la reproșurile pe care i le-a adus echipa Cîțu cum că ar fi făcut prea multe concesii USR PLUS la negocierile de după alegerile din 6 decembrie, Ludovic Orban a explicat: „Haideți să vă spun acum câteva lucruri despre negocieri. Mandatul USR PLUS, dacă vă aduceți aminte, era ca partajarea ministerelor, în cazul în care noi luăm prim-ministrul și președintele unei Camere, să fie 50-50, 7-7, așa a fost mandatul USR PLUS. Acesta a fost mandatul cu care a venit conducerea USR PLUS, ca să vă dați seama de dificultatea negocierilor. Cu toate astea, repartizarea ministerelor a fost conform ponderii pe care o are Partidul Național Liberal, 9-6-3”.

Întrebat cum se vor purta negocierile din coaliție dacă rămâne președinte PNL și după congres, el a adăugat: „Cu tact, cu diplomație, cu măsură, cu echilibru și cu buna intenție. Dacă va exista posibilitatea de a discuta din nou despre portofolii, eu sunt deschis să discutăm din nou despre portofolii. Toate discuțiile se vor desfășura în baza unui mandat acordat de forurile statutare ale fiecărui partid”.

Întrebat dacă îl mai vede parte din Guvern pe Stelian Ion, remaniat de Florin Cîțu de la Ministerul Justiției, Ludovic Orban a afirmat: „Nominalizarea miniștrilor este apanajul formațiunilor politice care urmează să desemneze acești miniștri după negocieri”.

„Sigur că se discută orice fel de propunere. E scris în acordul de coaliție că se promovează principiul competenței, principiul integrității ș.a.m.d, sunt niște lucruri pe care trebuie să le respecte orice propunere pe care o formulează un partid pentru funcții de demnitate publică”, a mai declarat fostul premier, care a vorbit pe B1 TV și despre relația cu Klaus Iohannis.