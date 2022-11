„M-a sărutat cu forța. Aveam 13 ani”. Fostul lider liberal Bogdan Pater e acuzat de mai multe tinere că le-a hărțuit sexual (VIDEO)

Liberalul Bogdan Pater, fost consilier în Ministerul Educației, e acuzat de zeci de tinere că a încercat să le racoleze când erau minore și le-a hărțuit sexual. Opt ani, fostul șef al TNL ar fi încercat să racoleze și alte fete, timp în care aproape 60 de minore din organizația Cercetașilor s-au plâns de comportamentul lui, informează B1 TV în cadrul Știrilor prezentate de Ștefan Pășcuță. După scandalul iscat, Pater și-a dat demisia din PNL.

Un liberal e acuzat că a încercat să racoleze minore

Bogdan Pater a fost demascat după ce ”Justițiarul de Berceni”, proiect civic din București, l-a prins în timp ce își dăduse întâlnire, în toiul nopții, cu o fată despre care credea că are 15 ani, scrie

La scurt timp după publicarea materialului, alte zeci de tinere au spus, la rândul lor, că au fost abordate de liberalul Bogdan Pater, pe vremea când erau minore.

Pe parcurul a opt ani, timp în care bărbatul era lider în cadrul organizației Cercetașii României, din Oradea, și se pregătea să devină liderul Tineretului Național Liberal Bihor, liberalul a încercat să ademenească aproape 60 de fete cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Tinerele, printre care și minore, s-au plâns în repetate rânduri de comportamentul lui pe care îl descriau drept inadecvat.

Toate primeau mesaje prin care Pater încerca să le convingă să întrețină relații sexuale cu el, le făcea avansuri și folosea diverse tertipuri pentru a le convinge că este normal să aibă contact sexual cu un bărbat mult mai în vârstă. Ba chiar le invita la un pahar de vin, în condițiile în care fetele aveau chiar și 13 ani.

„La un moment dat, în plimbarea respectivă, a început să mă atingă. Eram pe o bancă și a încercat să se apropie și mai mult de mine. După care m-a sărutat forțat. L-am respins și i-am zis atunci că nu vreau să mai am de-a face cu el. A continuat să-mi mai scrie câteva luni după, pe Facebook”, a povestit o tânără, pentru Libertatea.

Într-o conversație, de exemplu, Pater discută cu o fată de 15 ani, căreia îi spune „tocmai ce am ieșit de la duș și sunt indecent”. Fata îi scrie, printre altele, că nu este interesată de „băieți dezbrăcați”. „Imediat îmi zici că nu-ți place sexul”, continuă Pater. „Asta nu pot să zic, pentru că nu am practicat”, îi răspunde minora. Pater continuă s-o chestioneze. „Nu mă simt pregătită și nu văd OK ca o fată de 15 ani să fie «spartă», cum zic băieții din clasa mea”, îi mai scrie minora. „Nu te lua după ei”, este replica politicianului, pe atunci în vârstă de 27 de ani.

Abia în 2016 a fost suspendat, iar ulterior a fost trecut membru inactiv în organizație.

Bogdan Pater și-a dat demisia din PNL după scandalul iscat

Legat de această situație, Bogdan Pater a discutat doar cu presa locală, pentru care a susținut că n-ar fi avut intenții ”imorale” și că poartă des discuții cu tinerii prin prisma jobului. Totuși, după materialele apărute în bihoreanul.ro, Bogdan Pater și-a dat demisia din PNL și din orice altă funcție deținută.

IPJ Bihor a precizat că momentan nu există nicio plângere făcută în acest caz, iar poliția nu se poate sesizat din oficiu pentru astfel de fapte.

Bogdan Pater a fost în perioada 2014-2017 consilier în cadrul Consiliului Județean Bihor, unde se ocupa de ”promovare turistică”. În 2017, a fost ales președinte al TNL Bihor. În perioada 2017-2020, Pater a fost consilier parlamentar în biroul senatorului liberal Cornel Popa. Ulterior, Pater a fost și consilier al ministrului educației și cercetării Monica Anisie, în perioada 2019-2020.