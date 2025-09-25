B1 Inregistrari!
MAE denunță informații false distribuite masiv ce atribuie fals ministrului Oana Ţoiu afirmaţii privind Republica Moldova

George Lupu
25 sept. 2025, 20:41
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune MAE despre informațiile false
  2. Informațiile false, parte a războiului hibrid

Un material deep fake distribuit masiv pe rețelele de socilizare cu afirmații false care ar fi fost făcute de ministrul de Externe, Oana Țoiu, a fost denunțat joi de MAE.

Ce spune MAE despre informațiile false

Informațiile false sunt atribuite în mod eronat Euronews, iar declaraţii ministrului de Externe despre Republica Moldova sunt inventate.

Incidentul a fost raportat instituţiei UE responsabile cu gestionarea acestor cazuri.

MAE transmite că „respinge categoric acest conţinut care atribuie fals ministrului român al Afacerilor Externe afirmaţii legate de Republica Moldova”.

„Materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO. Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al României, partenerilor și aliaților săi.

În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală.

Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare.

Ministerul Afacerilor Externe a raportat conținutul fals platformelor de social media, precum și autorităților române competente. Totodată, MAE a transmis în Rețeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informații despre acest conținut fals”, precizează joi ministerul, într-un comunicat.

Informațiile false, parte a războiului hibrid

Potrivit MAE, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, „astfel de materiale reprezintă un element standard din arsenalul clasic de acţiuni hibride desfăşurate în spaţiul informaţional cu scopul de a crea tensiuni ideologice şi de a susţine narativele de propagandă statală”.

MAE concluzionează că astfel de campanii reprezintă „un atac sistematic şi grav la adresa libertăţii de expresie şi informare.

Ministerul Afacerilor Externe a raportat conţinutul fals platformelor de social media, precum şi autorităţilor române competente, se mai spune în comunicat.

Totodată, MAE afirmă că a transmis în Reţeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informaţii despre acest conţinut fals.

