Mai mulți mineri, în greva foamei la Ministerul Muncii. Sindicalist: Guvernanții sunt de un cinism greu de imaginat și vor să ne pedepsească. Budăi a votat o lege pe care nu vrea s-o aplice (VIDEO)

Mai mulți mineri de la Complexul Energetic Oltenia au intrat în greva foamei și protestează în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți că Guvernul, prin acest minister, refuză să aplice o lege din 2021 care le recunoaște condițiile grele de muncă.

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, a declarat, pentru B1 TV, că guvernanții nu doar că nu vor să respecte legea, ba chiar îi și pedepsesc pe mineri pentru că aceștia au îndrăznit să-și caute dreptatea în instanță.

Tomescu a mai spus că inclusiv Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a votat această lege pe care acum nu vrea s-o pună în aplicare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Manu Tomescu, despre nemulțumirile minerilor

„Problema noastră e încă de acum 2 – 3 ani, când Parlamentul ne-a recunoscut prin lege condițiile de muncă, ținând cont că-n această activitate condițiile de muncă sunt c din anii ’70. Deci noxele și factorii de risc s-au înmulțit. Speranța de viață e dramatic de redusă și știți morții, că numai dvs ați relatat câte accidente și care e speranța de viață. Deci în 2021, printr-o lege, salariaților li s-au recunoscut condițiile de muncă. Guvernul a dat o lege de decarbonare prin care primește niște miliarde de euro pentru închiderea acestei activități, dar în tot acest timp legea care ne recunoaște condițiile de muncă

Noi am mers și pe cale judecătorească și am ajuns la Înalta Curte, for suprem, care le-a spus politicienilor să aplice legea fără s-o modifice. Pe 2 mai, motivarea deciziei a fost publicată în Monitorul Oficial.

Luni dimineață am mers în audiență la dl ministru al Muncii să-l întrebăm de ce o ține blocată și după ce Curtea Supremă i-a spus că trebuie s-o aplice și dumnealui tot cu aceleași explincații că nu poate, că nu se poate, că Înalta Curte spune altceva. Așa că noi am intrat în protest extrem imediat după acele discuții”, a declarat lidederul de sindicat.

Reprezentant al minerilor: Guvernanții sunt de un cinism greu de imaginat

„Azi aflăm că acest ministru al Muncii și Guvernul se răzbună pe noi că Înalta Curte le-a spus să aplice legea. A dat azi comunicat către casele de pensii și am înțeles că mâine vor da Ordonanță de Urgență prin care să reducă vârsta de pensionare, dar fără să ne calculeze toate celelalte beneficii. Asta înseamnă câțiva bănuți în plus la pensie (…) Noi din pensia de 4.000 de lei mai hrănim încă 3 guri acasă.

Cu un cinism greu de imaginat, acești oameni se răzbună pe noi prin faptul că am mers să ne câștigm dreptatea în instanță și acum dau OUG să ciuntească din legea pe care au dat-o pentru noi. E un cinism greu de imaginat.

Noi am decis să continuăm protestul extrem din fața Ministerului Muncii.

Condițiile în care noi renunțăm sunt simple: Guvernul, prin Ministerul Muncii, să respecte Constituția care spune că toți trebuie să fim egali în fața legii, să respecte legile pe care tot ei le dau, că n-am făcut noi legea asta, ci ei, politicienii. Culmea că dl Budăi a votat-o și ne-a spus că a contribuit la ea. Să respecte decizia Curții Supreme în așa fel încât să ne calculeze condițiile de muncă cum au spus judecătorii, fără să fim pedepsiți!”, a mai spus Manu Tomescu.