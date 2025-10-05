Mama lui Emil Boc a murit. Ana Boc avea 89 de ani. Slujba de înmormântare a avut loc în Răchițele, acolo unde femeia și-a trăit aproape toată viața. La slujbă au fost prezenți mai mulți liberali, inclusiv premierul Ilie Bolojan.

Cine a venit la înmormântarea mamei lui Emil Boc

Ana Boc a murit pe 2 octombrie, la vârsta de 89 de ani. Ea era bolnavă și fiul ei, Emil Boc, o vizita des și avea grijă de gospodărie. Ana Boc a avut patru copii și era lăudată în sat ca fiind o femeie model.

Slujba de înmormântare a avut loc duminică, 5 octombrie. Zeci de oameni s-a strâns la biserica din localitate, între care rude, prieteni, vecini și oficiali din administrația locală și membri ai PNL Cluj.

Inclusiv premierul Ilie Bolojan a venit la slujbă și a transmis personal condoleanțe familiei Boc, informează publicația locală .

Emil Boc în 2011. Acesta s-a stins la vârsta de 87 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

Ce spunea Ana Boc despre fiul ei

Primarul din Cluj-Napoca era foarte apropiat de familie, își vizita des mama și se îngrijea de treburile gospodărești.

Ana Boc a povestit că Emil Boc a fost un copil studios, responsabil, dar și încăpățânat: „Cu nimic nu l-am putut speria când era mic. Ăsta s-o dus pe principiul lui de când s-o născut!” .

În 2008, înainte ca acesta să devină premier, Ana Boc și-a sfătuit fiul să fie precaut și să nu se lase prins în jocurile politicii de la București.

„Lui Emil i-aș da un sfat: să nu se mai bage acolo între ei. Să-i lase să se murdărească ei în cap. Să nu meargă în locul lui Tariceanu. Măcar să rămână să-și ducă primăria până la capăt, că e foarte greu, că el acasă e foarte puțin, are noroc că-l înțelege femeia”, a spus Ana Boc la vremea respectivă, potrivit .